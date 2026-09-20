Prezes ZUS zachwala imigrację: Ukraińcy to zbawienie dla budżetu

Laska przekonuje, że przepisy dotyczące świadczeń emerytalnych dla imigrantów nie są niczym nadzwyczajnym. –Te przepisy zostały wprowadzone w 2012 r. dla polskich obywateli wracających z emigracji – argumentował.

W rozmowie z portalem Money.pl szef ZUS przekonuje, że Ukraińcy są "zbawieniem" dla polskiego budżetu. – Tylko w tym roku Ukraińcy wpłacili do FUS 7,4 mld złotych – zachwyca się.

Ukraińcy wpłacili 7,4 mld zł

Kilka dni temu prezes ZUS przedstawił dane dotyczące kondycji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak poinformował, ściągalność składek wynosi około 97 proc., a pokrycie wydatków FUS wpływami ze składek w II kwartale osiągnęło 82,9 proc. – Kondycja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo dobra. Mamy wysoką ściągalność składki, około 97 proc. Pokrycie funduszu to jest 82,9 proc. – to są najnowsze dane dla II kwartału tego roku. Bardzo wysoki poziom! – powiedział w wywiadzie dla Interii.pl Laska.

Prezes ZUS wskazał, że na kondycję systemu wpływa m.in. wzrost wynagrodzeń oraz składki odprowadzane przez cudzoziemców. – Oczywiście na to wpływ ma wzrost wynagrodzeń, ale też składki, które płacą obywatele innych państw – w bardzo wyraźny sposób się dokładają do systemu. Sami obywatele Ukrainy zapłacili w tym roku 7,4 mld zł – powiedział.

900 tys. obywateli Ukrainy w systemie

W dalszej części rozmowy prezes ZUS podał liczebność dwóch największych grup cudzoziemców. – Mamy około 900 tysięcy obywateli Ukrainy, około 144 tys. z Białorusi i to są dwie największe grupy – stwierdził Laska.

Następnie odniósł się do znaczenia pieniędzy wpłacanych przez migrantów dla finansów państwa. – I powiedzmy sobie szczerze, że zbawieniem dla budżetu państwa są środki, które wpłacają migranci, w związku z tym Zakład do wypłaty emerytur nie potrzebuje dotacji takiej, jaka jest nam przyznawana w ramach ustawy budżetowej. Co roku w dużej mierze zwracamy przyznane dotacje – powiedział prezes ZUS.

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