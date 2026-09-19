Ukrainiec wyprodukował ponad 100 tysięcy dawek "narkotyku zombie"

W ramach postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Kępnie funkcjonariusze policji zatrzymali 36 letniego mężczyznę, który usłyszał zarzuty posiadania przyrządów służących do produkcji narkotyków oraz wytworzenia znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci alfa-PVP. Zatrzymany jest obywatelem Ukrainy.

Ukrainiec produkował groźne narkotyki

Prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim przekazał, że w toku śledztwa ustalono, że tylko pomiędzy lipcem 2026, a 10 września 2026 r. mężczyzna wytworzył co najmniej 19,5 litra tej substancji w postaci roztworu, co jak wynika z uzyskanych opinii biegłych pozwalało na przygotowanie co najmniej 47.560-48.935 dawek skutkujących odurzeniem oraz skrystalizowanego alfa-PVP o wadze 1,2 kg co pozwalało na przygotowanie co najmniej 56.000 dawek odurzeniowych.

Imigrant tymczasowo aresztowany

Łączna ilość wytworzonych i zabezpieczonych substancji psychotropowych wyniosła łącznie 104 985 dawek odurzeniowych, co stanowi znaczną ilość w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przestępstwo zagrożone karą od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na grożącą mężczyźnie surową karę oraz konieczność zapewnienia prawidłowego dalszego toku postępowania Ukrainiec został aresztowany na 3 miesiące. Z uwagi na rozwojowy charakter postępowania brak jest możliwości udzielania bardziej szczegółowych informacji.

"Oni to produkują u nas, bo u nas jest łatwiej z przemytem oraz bezpieczniej. U nich przyszedł by jakiś byczek z bronią zaje*** mu kolbą i przejął wszystko wraz z hajsem, a jego na front" – napisał jeden z internautów pod postem na X dziennikarza Adama Gwiazdy, który udostępnił informację o sprawie.

Czytaj też:

Agresywny Ukrainiec zaczepiał nastolatków i pluł na policjantów Czytaj też:

Pijany Ukrainiec za kierownicą z zakazem prowadzenia zdemolował kilka aut Czytaj też:

Nagi, agresywny Ukrainiec przed komisariatem. Interwencja policji