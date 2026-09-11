Agresywny Ukrainiec zaczepiał nastolatków i pluł na policjantów

Do zdarzenia doszło późnym popołudniem w okolicach Parku im. Skarbków w Grodzisku Mazowieckim. Grupa nastolatków zawiadomiła policję, ponieważ nieznany im mężczyzna zaczepiał ich, a koleżankę łapał za ręce i nogi, pomimo że nie wyraża ona na to zgody. Mundurowi natychmiast podjęli interwencję.

Agresywny Ukrainiec zatrzymany. Kopał i pluł na policjantów

Sprawcą okazał się 24-letni obywatel Ukrainy. W trakcie policyjnej interwencji mężczyzna nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy, krzyczał na nich i obrażał. Został jednak zatrzymany i przewieziony na komendę. Przybysz, w czasie gdy policjanci wykonywali dalsze czynności, wciąż znieważał funkcjonariuszy, a nawet dopuścił się naruszenia ich nietykalności cielesnej – kopiąc i plując nich.

Wobec zachowania Ukraińca zarówno funkcjonariusze, jak i matka poszkodowanej nastolatki, złożyli zawiadomienia o popełnieniu przez niego przestępstw. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności 13-latki i dwóch policjantów oraz znieważenia funkcjonariuszy podczas służby.

Jak się okazało, nie było to pierwsze zatrzymanie obcokrajowca w charakterze podejrzanego o różne przestępstwa i wykroczenia. Grodziscy policjanci wystąpili więc z wnioskiem do Komendanta Placówki Straży Granicznej w Warszawie o wydanie decyzji o zobowiązaniu Ukraińca do powrotu do jego kraju.

Będzie deportacja

Policja skierowała już do Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu mężczyzny do powrotu do swojego kraju.

24-latek trafił na razie do placówki Straży Granicznej, gdzie funkcjonariusze wykonują czynności zmierzające do deportowania go z Polski na Ukrainę.

Czytaj też:

Nagi, agresywny Ukrainiec przed komisariatem. Interwencja policji Czytaj też:

Ukrainiec z zakazem prowadzenia jechał autostradą pod prąd Czytaj też:

Kolejny incydent z Ukraińcem. Konfederacja apeluje: Procedury teraz