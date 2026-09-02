Nagi, agresywny Ukrainiec przed komisariatem. Interwencja policji

W nocy z 29 na 30 sierpnia przy ul. Lwowskiej w Katowicach, gdzie znajduje się komisariat policji, funkcjonariusze mieli nietypową interwencję. Zgłoszenie dotyczyło nagiego mężczyzny, który "głośno i irracjonalnie" zachowywał się na ulicy.

Nagi, agresywny Ukrainiec zatrzymany w Katowicach

Na materiałach, które trafiły do social mediów widać nagiego mężczyznę biegającego po ulicy i wrzeszczącego niezrozumiałe słowa. Jak się okazało, był to obcokrajowiec z Ukrainy. Mężczyzna nie reagował na polecenia policjantów, stawiał czynny opór i podchodził do mundurowych z pięściami.

Ostatecznie w ramach interwencji policjanci użyli pałek policyjnych. "Widząc rosnącą agresję i trudności z opanowaniem sytuacji, do pomocy wezwano kolejnych policjantów. Dopiero po przybyciu wsparcia i skoordynowanych działaniach kilku funkcjonariuszy udało się zepchnąć mężczyznę na pobocze i zakończyć nocny incydent" – podał portal wiemy.com.

"Dziennik Zachodni" potwierdził narodowość obcokrajowca i legalny pobyt w Polsce. "Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymany jest obywatelem Ukrainy i przebywał w Polsce legalnie" – poinformował Dziennik.

Wniosek o deportację

Ma 18 lat. Po interwencji policji przewieziono go do szpitala. Później postawiono mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego. Policja poinformowała DZ, że mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu.

"Ze względu na przebieg zdarzenia policjanci zdecydowali również o przekazaniu sprawy Straży Granicznej. Katowicka policja skierowała wniosek o wydalenie 18-letniego obywatela Ukrainy z terytorium Polski" – czytamy.

Materiały wideo z katowickiej nocy opublikował m.in. na X użytkownik deZeZed.

"Według osoby podającej akcja miała miejsce praktycznie pod komisariatem policji. A na nagraniu widać nawet niebieski płot komisariatu numer V w Katowicach" – napisał w kolejnym poście.

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