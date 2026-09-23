Afera Zondacrypto. Jest zawiadomienie do prokuratury na Donalda Tuska

Michał Wójcik, Marcin Warchoł i Mateusz Kurzejewski z PiS złożyli w środę zawiadomienie do prokuratury dotyczące premiera Donalda Tuska.

Wójcik wskazuje na uzasadnione podejrzenie korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

"Pan premier do dziś nie odpowiedział na pytania – dlaczego umorzono postępowanie w sprawie Zondacrypto (główny wątek śledztwa) i czy miał wiedzę, że ta firma dawała środki na organizację Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, gdzie występował jako prelegent. Zondacrypto wsparła Kongres, podobnie jak inne tego typu imprezy, w czasie których występowali politycy Koalicji Obywatelskiej. Postanowienie o umorzeniu wydał prokurator awansowany miesiąc wcześniej przez obecną władzę" – napisał Wójcik na portalu X.

Afera Zondacrypto. Doszło do zatrzymania kolejnej osoby

Minister sprawiedliwości poinformował, że w śledztwie dotyczącym afery Zondacrypto zatrzymano kolejną osobę.

– Doszło do zatrzymania kolejnej osoby, byłego funkcjonariusza policji. Doszło także do przeszukania, w którym znaleziono różnego rodzaju dokumenty, które mają znaczenie w śledztwie dotyczącym Zondy. Obecnie czekamy, bo trwają czynności procesowe – powiedział.

Afera Zondacrypto

Śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Śledztwo ruszyło po ujawnieniu informacji dotyczących przepływów środków z Zondacrypto. W kwietniu 2026 roku media informowały, że z tzw. hot walleta, czyli internetowego portfela giełdy, w krótkim czasie wytransferowano znaczne aktywa. Saldo Bitcoina miało spaść aż o 99,7 proc., a środki warte ponad 21 mln dolarów trafić na zagraniczne platformy.

Prokuratura zaczęła wówczas badać m.in. podejrzenia oszustwa znacznej wartości, prania pieniędzy oraz działania na szkodę wierzycieli w sytuacji grożącej spółce niewypłacalnością. Postępowanie zostało następnie połączone również ze sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka, twórcy BitBaya, który zaginął w 2022 roku.

Postępowanie prowadzi katowicka delegatura Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Śledczy badają nieprawidłowości finansowe związane z ryzykiem niewypłacalności giełdy, a także podejrzenia dotyczące płatnej protekcji.

W tej samej sprawie wcześniej zatrzymany został były już prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokajania wybranej grupy wierzycieli Zondacrypto kosztem pozostałych w sytuacji, gdy giełdzie miała grozić niewypłacalność. Radosław Piesiewicz nie przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

W ostatnim czasie zatrzymano również Annę P., Jaromirę W., Rafała Z. oraz Romana Ż. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

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