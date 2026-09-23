Berek ma problem? Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie

Stowarzyszenie "Prawnicy dla Polski" poinformowało o zawiadomieniu Prokuratury Okręgowej w Warszawie "o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z procedurą wyboru Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego".

"Zawiadomienie, złożone przez Prezesa Stowarzyszenia sędziego dr. Łukasza Piebiaka, dotyczy podejrzenia wprowadzenia w błąd członków sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a w konsekwencji posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, co do spełnienia przez Macieja Berka ustawowych kwalifikacji wymaganych od kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego" – czytamy.

Jak wskazano, "istota sprawy sprowadza się do odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy Maciej Berek legitymuje się wymaganym przez ustawę co najmniej 10-letnim okresem wykonywania zawodu radcy prawnego?".

"W ocenie Stowarzyszenia zgromadzone dokumenty rodzą w tym zakresie poważne wątpliwości. Sam wpis na listę radców prawnych ani zgłoszenie wykonywania zawodu nie są bowiem tożsame z jego faktycznym wykonywaniem przez wymagany ustawą okres. Zawiadomienie wskazuje na podejrzenie popełnienia czynu z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 3 k.k. oraz konieczność zbadania okoliczności przedstawienia kandydatury, dokumentów dotyczących kwalifikacji kandydata i przebiegu procedury sejmowej. Status sędziego Trybunału Konstytucyjnego nie może być oparty na domniemaniu spełnienia ustawowych przesłanek. Ich rzeczywiste spełnienie musi podlegać weryfikacji" – czytamy.

Stowarzyszenie podsumowało: "Oczekujemy rzetelnego, wszechstronnego i wolnego od pozaprawnych uwarunkowań wyjaśnienia sprawy przez prokuraturę".

Wątpliwości prezydenta

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował w minioną środę, że prezydent Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka, gdy ten "przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne".

Kancelaria Prezydenta RP ma wątpliwości, czy Maciej Berek spełnia wymóg 10-letniej praktyki jako radca prawy.

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