Ukrainiec z zakazem prowadzenia jechał autostradą pod prąd

Do zdarzenia doszło 27 sierpnia na autostradzie A2 w pow. żyrardowskim. Wcześniej miał miejsce wypadek, w wyniku którego jedna osoba trafiła do szpitala. Spowodowało to poważne utrudnienia w ruchu i na trasie zrobił się korek. Ukraińskiemu kierowcy nie chciało się stać w korku, więc postanowił wjechać na trasę pod prąd. Z tego powodu został zatrzymany przez policję.

Okazało się, że migrant figurował już w systemach policyjnych. Miał bowiem odebrane prawo jazdy i aktywny sądowy zakaz prowadzenia samochodów.

Policjanci zatrzymali Ukraińca i wszczęli wobec niego procedurę wydalenia z Polski. Został przekazany Straży Granicznej celem usunięcia go z kraju.

Pijany Ukrainiec za kierownicą z zakazem prowadzenia zdemolował kilka aut

To kolejne tego typu zdarzenie. 15 sierpnia w Rzeczycach nad jeziorem Dzierżno Duże kierowca volvo taranował zaparkowane auta. Dzięki interwencji obecnych na miejscu osób agresora udało się zatrzymać do czasu przyjazdu policji. 30-letni Ukrainiec był agresywny. Na szczęście nie odniósł obrażeń. Imigrantowi grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności. Po przybyciu funkcjonariuszy okazało się, że imigrant posiada już sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Miał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu.

Osiem uszkodzonych pojazdów to samochody osobowe. Dwa kolejne to kampery. "Świadkowie próbowali zatrzymać kierującego, jednak musieli uciekać przed rozpędzonym Volvo, aby uniknąć potrącenia. Ostatecznie mężczyzna zaklinował się pomiędzy zaparkowanymi samochodami. Wtedy plażowicze odebrali mu kluczyki i dokonali obywatelskiego zatrzymania" – podało RMF FM.

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