Sikorski do Ukraińców: Nie dziwcie się, że budzi to kontrowersje

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przybył w piątek z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa, gdzie odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

W trakcie swojego wystąpienia Sikorski odniósł się do stosunków polsko-ukraińskich, które w ostatnich miesiącach wyraźnie się pogorszyły za sprawą decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia Bohaterów UPA. Zdaniem szefa MSZ, był to błąd, a ostra reakcja Polski nie powinna dziwić Kijowa.

– UPA wyznawała ideologię jednego narodu, rozumianego jako państwo bez mniejszości narodowych i przeprowadziła kampanię czystek etnicznych, w której zamordowano dziesiątki tysięcy ludzi – powiedział.

– Jako Ukraińcy macie mnóstwo prawdziwych bohaterów. Nie stawiajcie na piedestał ludzi, których dorobek jest niejednoznaczny, bo w ten sposób sami sobie nie oddajecie sprawiedliwości. A jeśli to robicie, nie dziwcie się, że budzi to kontrowersje – dodał.

MSZ Ukrainy: Minął moment krytyczny

W sprawie relacji Polski z Ukrainą zabrał niedawno głos rzecznik ukraińskiego MSZ. Jego zdaniem, obecnie można już mówić o pewnym odprężeniu na linii Kijów-Warszawa.

– Chcielibyśmy oczywiście zmniejszyć to napięcie. W końcu, według naszych odczuć, ten najbardziej krytyczny moment w stosunkach ukraińsko-polskich, być może najbardziej napięty jak dotąd, mamy już za sobą. I jesteśmy teraz w takiej fazie, w takiej dynamice, w której chcielibyśmy uzdrowić te relacje i zmniejszyć poziom napięcia – podkreślił.

Rzecznik zaznaczył, że obecnie polscy funkcjonariusze organów ścigania właściwie reagują na przypadki wrogości narodowej wobec Ukraińców.

– Z jednej strony liczba incydentów rośnie, co jest bardzo złe, a z drugiej strony widzimy, że polska policja reaguje prawidłowo, właściwie i tak, jak powinna reagować w przypadkach wrogości na tle narodowym – powiedział.

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