"Ma problem z rzeczywistością". Śliwka mocno o Sikorskim

"Po raz kolejny apeluję do Pana Prezydenta o podpis nominacji ambasadorskich" – napisał w piątek wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski na platformie X.

Tego dnia Sikorski przybył do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował, że wizyta jest gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy. Radosław Sikorski opublikował na X nagranie, na którym charge d’affaires polskiej ambasady w Kijowie Piotr Łukasiewicz mówi, że jego służba jest zaszczytem. – Służba w Kijowie faktycznie jest dla nas wyzwaniem, ale też zaszczytem i honorem, zwłaszcza tutaj. Jesteśmy tą pierwszą linią styku również z Rosjanami i z rosyjskimi rakietami. Mamy wsparcie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chcielibyśmy, żeby Polacy wszyscy wierzyli w to, że mają dobrą reprezentację dyplomatyczną tutaj, w Kijowie – słyszymy.

Następnie szef MSZ mówi: – Panie prezydencie, proszę o podpis na nominacji kierownika placówki na wojennej placówce.

Śliwka grzmi

Apel szefa MSZ wywołał reakcję zarówno Pałacu Prezydenckiego, jak i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Andrzej Śliwka stwierdził, że Radosław Sikorski "kolejny raz ma zasadniczy problem z otaczając rzeczywistością", ponieważ "zażądał od Prezydenta RP mianowania płk. Łukasiewicza ambasadorem RP w Kijowie".

"Po pierwsze, żądać Sikorski może od Bosackiego, a nie od Prezydenta, bo mianowanie ambasadora to uprawnienie Prezydenta RP. Po drugie minister Sikorski musi w końcu zrozumieć, że jak zostanie prezydentem, wtedy będzie mógł decydować o ambasadorach. Tylko żeby zostać prezydentem, najpierw trzeba wystartować w wyborach. Na razie dwa razy odpadł w przedbiegach we własnej partii" – napisał polityk na swoim koncie na platformie X.

Śliwka dodał, że Łukasiewicza kompromituje także wypowiedź dotycząca "ukraińskich ofiar" Polaków.

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