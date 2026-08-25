Śliwka: Nielegalnie przejęta prokuratura jest na posyłki polityków

Politycy opozycji konsekwentnie krytykują obóz rządzący za łamanie prawa. Jednym z przejawów tego działania ma być sterowanie prokuraturą. Poseł PiS Andrzej Śliwka stwierdził, że "nielegalnie przejęta prokuratura jest na posyłki polityków, na posyłki Giertycha, Dubois, ale także, a może przede wszystkim Donalda Tuska i Żurka". Dodał, że widać to "każdego dnia", zwłaszcza w kontekście ostatnich afer i bierności śledczych wobec podejrzanych.

– Ja bym chciał, żeby prokuratura z taką samą determinacją zajęła się sprawą aferzysty Kacprzyka z Koalicji Obywatelskiej, z taką samą determinacją zajęła się panią Barbarą czy Grażyną Gorgoń-Mróz. Bo to, z czym mieliśmy do czynienia na przestrzeni ostatnich dni, to jest gigantyczny skandal. Te 200 tysięcy to jest po prostu wierzchołek góry lodowej – powiedział.

Śliwka dodał, że wraz z przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS złożył zawiadomienie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz do prokuratury. Wskazał, że według rządowych planów na promocję Polski miały zostać wydane ogromne pieniądze – 600 mln złotych.

Afera Mróz-Gorgoń

Prof. Barbara Mróz-Gorgoń kierowała pracami nad raportem "Polaków portret własny". Dokument został przygotowany przez Fundację Marka Polska Think Tank, której jest prezesem. Opracowanie, które kosztowało 200 tys. zł, miało służyć diagnozie tego, jak Polacy postrzegają siebie jako naród, jakie wartości przypisują Polsce oraz jak oceniają potencjał kraju. Raport został ostro skrytykowany z powodu rażących błędów i wykorzystania sztucznej inteligencji.

Po wybuchu kontrowersji Mróz-Gorgoń zrezygnowała zajmowanego od niedawna stanowiska rządowego pełnomocnika ds. promocji marki Polska. Z kolei w poniedziałek Wirtualna Polska poinformowała, że Barbara Mróz-Gorgoń wycofała się z udziału w Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem wydarzenia.

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