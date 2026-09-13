Smaki Hiszpanii

Wspólne wakacje sprawiają, że powracają w nas wspomnienia naszych dziecięcych chwil, spędzonych wspólnie nad Wisłą.

Dużo rozmawiałyśmy i oczywiście wspominałyśmy smaki, które kiedyś nam towarzyszyły. Pamiętamy śliwki zapiekane pod pierzynką z cynamonowej kruszonki, przyrządzane nam przez babcię i podawane z zimnym mlekiem, ciasto drożdżowe ze śliwkami, no i oczywiście powidła śliwkowe, które robiła cała rodzina na zapas zimowy.