Ceny paliw dobijają kierowców. Poseł PiS przygotował stronę dotyczącą "marży Tuska"

Poseł PiS Andrzej Śliwka, przypomniał we wpisie na platformie X, że "wszyscy pamiętamy, że Donald Tusk obiecywał paliwo po 5,19 zł za litr". "Miał to załatwić jedną prostą decyzją. Przekonywał, że wie, jak to zrobić, bo przecież był już premierem" – podkreślił.

Andrzej Śliwka zauważył, że "dzięki PSL-owi, Lewicy i Hołowni znowu został premierem i od ponad 1000 dni rządzi, a ceny paliw zamiast spaść do obiecywanego poziomu, mocno uderzają Polaków po kieszeni".

"Marża Tuska". Poseł PiS przygotował stronę internetową drogiepaliwo.pl

"Jak wygląda to w szczegółach? Ile wynosi dziś marża Tuska i z czego bierze się rekordowa cena na dystrybutorze?" – zapytał.

W związku z tym poseł PiS przygotował stronę internetową drogiepaliwo.pl.

Rekordowe ceny paliw. Diesel najdroższy w historii

W tym tygodniu wszystkie ceny paliwa mogą zdrożeć. Za Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł za litr, a za diesla – od 8,94 zł do nawet 9,07 zł za litr. Zdaniem analityków serwisu e-petrol stacje paliw wkraczają w czas bezprecedensowych podwyżek cen.

W minioną środę litr oleju napędowego kosztował na polskich stacjach benzynowych średnio 8,75 zł, czyli o 36 gr więcej, niż tydzień wcześniej. Litr 95-oktanowej benzyny bezołowiowej podrożał natomiast w ciągu tygodnia o średnio 26 gr – do 7,89 zł. O 6 gr wzrosła przeciętna cena litra LPG, który w środę kosztował 2,95 zł. Analitycy e-petrol.pl podkreślają, że zarejestrowana w środę średnia cena diesla jest najwyższą w historii notowań portalu.

Rząd zakończył pakiet CPN

1 września rząd zakończył pakiet Ceny Paliwa Niżej (CPN), który został wprowadzony na okres ostatnich tygodni wakacji szkolnych, czyli od 17 do 31 sierpnia. Po zakończeniu pakietu CPN ceny paliw poszybowały w górę. W ramach programu obniżono stawkę podatku VAT na niektóre paliwa, w szczególności benzyny i olej napędowy z 23 proc. do 8 proc. Równocześnie obowiązywały ceny maksymalne, ogłaszane przez ministra energii.

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