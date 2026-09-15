Bogucki odpowiada Czarzastemu. "Czy za każdym razem mamy zwoływać RBN?"

Początek rozmowy Zbigniewa Boguckiego w Polsat News dotyczył sytuacji bezpieczeństwa i rosyjskiego drona wojskowego odnalezionego na plaży w Rusinowie koło Jarosławca. Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował w związku z ostatnimi wydarzeniami do prezydenta Karola Nawrockiego o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Bogucki odrzucił sugestie, że głowa państwa nie poświęca wystarczającej uwagi zagrożeniom ze strony Rosji.

– Myślę, że nie powinniśmy podchodzić do tych kwestii związanych z oczywistymi rosyjskimi prowokacjami, testowaniem naszych systemów, testowaniem lojalności sojuszniczej w sposób taki rozedrgany. Tego będzie coraz więcej. Czy za każdym razem mamy zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego? – pytał szef KPRP.

Jego zdaniem zbyt nerwowa reakcja na kolejne incydenty mogłaby wpisywać się w cele rosyjskiej wojny hybrydowej. Zapewnił jednocześnie, że Pałac Prezydencki pozostaje w kontakcie ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa, przede wszystkim za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Bogucki wskazuje na relacje Nawrockiego z Trumpem

Szef Kancelarii Prezydenta przekonywał również, że Karol Nawrocki odgrywa istotną rolę w budowaniu bezpieczeństwa Polski dzięki swoim relacjom z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

"W ostatnim roku, w ostatnich miesiącach nikt więcej nie zrobił dla polskiego bezpieczeństwa, chociażby poprzez relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czyli zapewnienie obecności amerykańskich żołnierzy tutaj w Polsce" – stwierdził Bogucki.

Według niego za korzystnymi dla Polski decyzjami amerykańskiej administracji stoją m.in. rozmowy prowadzone przez Nawrockiego z Trumpem oraz kontakty obu administracji.

Bogucki został również zapytany o prace nad strategią bezpieczeństwa Polski. Jak wyjaśnił, prezydent chce, aby dokument miał charakter długofalowy i był możliwie szeroko akceptowany.

– Wola ze strony Prezydenta jest taka, żeby wypracować strategię uznawaną przez wszystkich za optymalną, służącą polskiemu bezpieczeństwu nie na rok czy kadencję, ale długofalowo – powiedział. Szef Kancelarii Prezydenta zaznaczył przy tym, że za przygotowanie strategii odpowiada przede wszystkim rząd, ale własne opracowania w tej sprawie powstają również w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

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