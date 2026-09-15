Dron z plaży koło Jarosławca zbadany. Najnowsze informacje

Na plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca (woj. zachodniopomorskie) wojsko zlokalizowało drona. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wstępne oględziny wskazują, iż jest to wojskowy bezzałogowiec pochodzący z Rosji. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski dodał, że może chodzić o rosyjskiego drona typu Gerbera. Zasugerował, że maszyna mogła przydryfować z wód międzynarodowych lub z dalszej lokalizacji.

Gerbera to rosyjski bezzałogowy statek powietrzny wykorzystywany m.in. do zadań rozpoznawczych i jako środek mający odciągać uwagę ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Ostateczne ustalenia dotyczące pochodzenia i przeznaczenia znalezionego w Bałtyku drona będą możliwe po przeprowadzeniu pełnej ekspertyzy.

Dron na plaży koło Jarosławca. Są pierwsze wyniki badań

We wtorek rano ppłk Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej, przekazał nowe informacje dotyczące drona znalezionego w poniedziałek na plaży koło Jarosławca. Jak podało TVN24, chemicy nie wykazali ani zagrożenia radioaktywnego, ani skażenia chemicznego. Aktualnie trwają badania na obecność substancji pirotechnicznych.

Przypomnijmy, że drona ujawniono dzień po tym, jak rosyjskie wojska przeprowadziły na Ukrainie atak dronowy tuż przy polskiej granicy, uderzając w rejon stacji benzynowej, a także w pociąg towarowy linii Kijów-Warszawa, stojący na bocznicy.

Premier Donald Tusk powiedział podczas specjalnej narady z ministrami i szefami służb w niedzielę (13 września), że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. – Najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć, niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium – ostrzegł szef rządu.

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