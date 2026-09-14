TVP Info opublikowało fałszywe zdjęcie. Kancelaria Tuska ostrzega

"W sieci zaczęło krążyć zdjęcie bezzałogowca, które ma przedstawiać maszynę znalezioną na polskim wybrzeżu. Fotografia jest jednak wygenerowana przez AI. Różnice widać m.in. w konstrukcji kadłuba – wystarczy zestawić fałszywe zdjęcie z fotografią prawdziwego drona" – napisała KPRP na platformie X.

Zaapelowała, że "zanim udostępnisz sensacyjną informację, sprawdź, czy zdjęcie rzeczywiście pokazuje to, za co jest podawane".

TVP Info rozpowszechniała fałszywe zdjęcie drona. KPRP ostrzega

Okazało się, że fałszywe zdjęcie drona rozpowszechniała stacja TVP Info.

"Powiem krótko i bez woalki. Jest to nowoczesny, polski odrzutowy dron uderzeniowy dalekiego zasięgu, a nie bezzałogowiec rosyjski jak podają »pewne« media – np. TVP INFO” – napisał gen. bryg. pilot rezerwy Dariusz Wroński, publikując zdjęcie ekranu z TVP Info.

Wojsko zlokalizowało rosyjskiego drona w morzu

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON poinformował w poniedziałek na platformie X, że w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca (woj. zachodniopomorskie) wojsko zlokalizowało i podjęło z morza drona.

Według ministra obrony coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera.

"Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia i podjętego sprzętu" – napisał szef MON.

Kosiniak-Kamysz publikuje prawdziwe zdjęcie drona

Po południu Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał na platformie X, że coraz więcej wiadomo o dronie przejętym koło Jarosławca. Zamieścił też zdjęcie. "Zalecam wyjątkową ostrożność w komentarzach i analizach. Na zdjęciu właściwy obiekt. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera" – podkreślił szef MON.

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