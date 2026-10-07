Milion złotych za 10 odcinków. CBA zawiadomiło prokuraturę ws. TVP

Jak poinformował w środę portal Zero.pl, działania CBA w Telewizji Polskiej mają być prowadzone od kilku miesięcy. Pod koniec września Biuro skierowało do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie dotyczące zlecania przez Ośrodek Mediów dla Zagranicy produkcji programów dokumentalnych zewnętrznym firmom.

Do 2 października funkcję zastępcy dyrektora produkcyjno-ekonomicznego ośrodka pełnił Jakub Goller. Tego dnia – jak informowały Wirtualne Media – po ośmiu latach zakończył współpracę z TVP. Telewizja przekazała, że umowę rozwiązano za porozumieniem stron, bez podawania przyczyn. Sam Goller powiedział Zero.pl, że nie ma wiedzy o śledztwie prokuratury ani działaniach CBA.

Ośrodek Mediów dla Zagranicy powstał w 2024 r. i odpowiada m.in. za TVP World, Biełsat, Vot Tak oraz Slawa TV. Jego dyrektorem i redaktorem naczelnym jest Michał Broniatowski.

Milion złotych za "Global Icons"

Serwis opisuje również wątpliwości dotyczące wydatków ośrodka. Według anonimowego pracownika TVP sprawa może dotyczyć podejrzeń nepotyzmu, niegospodarności i transferowania środków do powiązanych podmiotów. Są to jednak twierdzenia informatora i nie wiadomo, czy pokrywają się z ustaleniami CBA lub prokuratury.

Jednym z przykładów ma być program "Global Icons". Z dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, na które powołuje się portal, wynika, że wyemitowano 10 odcinków, których łączny koszt przekroczył milion złotych. W odcinku dotyczącym polskich sportowców mieli pojawić się m.in. Robert Lewandowski, Iga Świątek i Zbigniew Boniek, jednak według pracownika TVP wykorzystano jedynie ich fotografie.

"Jego jakość budzi ogromne zastrzeżenia, a programu nie ma nawet na kanale YouTube, który służy do pokazywania słabszych produkcji" – mówi cytowany przez portal pracownik TVP. Zero.pl podaje, że jako producent jednego z odcinków wskazana została firma MedMed Grzegorz Płaza. Według portalu Płaza jest wieloletnim znajomym Gollera jeszcze z czasów jego pracy w TVN. Sam zainteresowany nie odniósł się do pytań dziennikarzy.

Ośrodek Mediów dla Zagranicy jest finansowany m.in. z dotacji MSZ. Według informacji portalu w tym roku resort przeznaczył 96 mln zł na działalność TVP World, przy budżecie stacji wynoszącym 110 mln zł.

TVP działa obecnie w stanie likwidacji. W ostatnich miesiącach pojawiały się również informacje o problemach finansowych spółki, w tym opóźnieniach w wypłatach dla współpracowników.

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