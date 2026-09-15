Dziennikarka chciała usłyszeć, że to "nasza wojna". Tak odpowiedział Bosak

Polska udzieliła gigantycznej pomocy zaatakowanej przez Rosję Ukrainie, ale nie jest stroną toczącej się między tymi państwami wojny. Rosja nie uderzyła na Polskę ani Polska na Rosję, choć Moskwa w praktyce prowadzi obecnie wobec Polski politykę agresywną. Mimo to, w wywiadach w mainstreamowych mediach polscy politycy są często naprowadzani, żeby oznajmili, że wojna na Ukrainie jest "naszą wojną".

Olejnik: Wszyscy Polacy powinni mówić, że to nasza wojna

Być może tego rodzaju sytuacja miała miejsce w wywiadzie Moniki Olejnik z Krzysztofem Bosakiem na antenie TVN 24. Prowadząca pytała, czy to nasza wojna. – Bo to jest tak, że właściwie wszyscy Polacy powinni mówić jednym głosem, że ta wojna, która jest w Ukrainie, to też jest nasza wojna – wyraziła swoją opinię Olejnik, oczekując potwierdzenia.

Bosak: W demokracji nie wszyscy muszą mówić to samo

Wicemarszałek Sejmu nie podzielił przedstawionej perspektywy. Zwrócił uwagę, że w demokracji nie wszyscy muszą mówić jednym głosem. Dopytywany, czy wszyscy politycy powinni mówić, że to "nasza wojna", zwrócił uwagę, że jest to frazes, a polscy politycy nie powinni być dyscyplinowani do wypowiadania jakichkolwiek frazesów. – Ja zawsze byłem sceptyczny do tego sformułowania – przypomniał.

Warunkowa pomoc dla Ukrainy i nie wychodzenie przed szereg

Pytany, czy Polska powinna nadal pomagać Ukrainie, Bosak powiedział, że współpraca z Kijowem jest bogata i Ukraina cały czas korzysta z zasobów państwa polskiego oraz polskiego wsparcia strategicznego. – Uważam natomiast, że nie powinniśmy wychodzić przed szereg i próbować odgrywać roli państwa o większych zasobach i większym potencjale, niż jesteśmy – powiedział prezes Ruchu Narodowego. – Ukraina utrzymuje się w wojnie z Rosją dzięki pomocy koalicji państw zachodnich i Polska jest w tej koalicji – przypomniał. Poseł zaznaczył, że przede wszystkim Polska powinna wzmacniać swoje bezpieczeństwo i najważniejsze, że jest w sojuszu NATO.

– Uważam, że powinniśmy warunkować naszą pomoc dla Ukrainy – przypomniał wielokrotnie wyrażane stanowisko Bosak. – Nie da się ominąć tego tematu, że ukraiński establishment i prezydent Zełenski okazał się wybitnie niewrażliwy na nasze oczekiwania, na naszą perspektywę i po prostu naprawdę historyczną – zwrócił uwagę.

Bosak: Poważne państwa prowadzą politykę na wielu odcinkach

Olejnik zapytała, czy dla Bosaka ważniejsza jest historia, czy to, że giną dzieci.

– To jest demagogicznie postawione pytanie – zwrócił uwagę poseł. – Na świecie dzieje się bardzo dużo rzeczy na raz. Wiele z nich jest istotne, natomiast poważne państwa prowadzą politykę na więcej niż jednym odcinku. Polityka humanitarna jest ważna, wsparcie strategiczne jest ważne, polityka historyczna jest ważna, reprezentowanie swoich interesów gospodarczych jest ważne. Poważne państwo robi te wszystkie rzeczy jednocześnie – podkreślił Bosak. – Natomiast politycy niepoważni stojący na czele państwa pozbawionego znaczenia, ekscytują się frazesami, nie realizując jednocześnie żadnych interesów. Chodzi o to, żebyśmy byli w miejscu powagi, a nie frazesów – tłumaczył poseł Konfederacji.

Olejnik ponownie zapytała Bosaka, czy to jest jego wojna. Poseł odparł, że "na szczęście jeszcze nie". – Chciałbym żeby tak pozostało – powiedział. Dziennikarka zaczęła pytać, czy wrogiem jest Putin czy Zełenski. Bosak odparł, żeby nie podchodzić do tego emocjonalnie i nadmienił, że strategicznie rzecz biorąc Polska i Rosja są przeciwnikami od wieków, co wiemy i bez wojny na Ukrainie.

Bosak powiedział też, że należałoby częściej zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego.

Czytaj też:

"Pokonalibyśmy Rosję bardzo szybko". Sykulski skomentował słowa Sikorskiego