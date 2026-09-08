MSZ Ukrainy o stosunkach z Polską. Padły ważne słowa

W trakcie spotkania z dziennikarzami rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Gieorgij Tychyj odniósł się do faktu pogorszenia się w ostatnich miesiącach stosunków z Polską. Jego zdaniem, obecnie można już mówić o pewnym odprężeniu na linii Kijów-Warszawa.

– Chcielibyśmy oczywiście zmniejszyć to napięcie. W końcu, według naszych odczuć, ten najbardziej krytyczny moment w stosunkach ukraińsko-polskich, być może najbardziej napięty jak dotąd, mamy już za sobą. I jesteśmy teraz w takiej fazie, w takiej dynamice, w której chcielibyśmy uzdrowić te relacje i zmniejszyć poziom napięcia – podkreślił.

Rzecznik zaznaczył, że obecnie polscy funkcjonariusze organów ścigania właściwie reagują na przypadki wrogości narodowej wobec Ukraińców.

– Z jednej strony liczba incydentów rośnie, co jest bardzo złe, a z drugiej strony widzimy, że polska policja reaguje prawidłowo, właściwie i tak, jak powinna reagować w przypadkach wrogości na tle narodowym – powiedział.

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Jednocześnie Tychyj wyraził ubolewanie z powodu wypowiedzi niektórych polskich polityków, które jego zdaniem, przyczyniają się do zwiększenia niechęci Polaków wobec Ukraińców. Rzecznik zaapelował, aby porzucili tego typu retorykę. Zwrócił się także do swoich rodaków mieszkających w Polsce, aby nie ignorowali przypadków agresywnego zachowania.

– Apeluję do naszych obywateli, aby w przypadku wystąpienia takich ataków, różnego rodzaju przejawów agresji wobec siebie, skontaktowali się z naszymi konsulami i z polskimi organami ścigania. Proszę o udokumentowanie tego, co się dzieje, abyście mieli możliwość pomocy i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych tych ataków – powiedział.

Dodał, że ambasada Ukrainy bezpośrednio współpracuje z polskim Ministerstwem Sprawiedliwości i Prokuraturą Krajową RP.

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