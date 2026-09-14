Ukraińcy przejmują rynek malin w Polsce. Eksperci alarmują: Wypierają nas

Eksperci cytowani przez WP Finanse wskazują, że Ukraińcy przejmują również odbiorców, do których wcześniej trafiały owoce z Polski. – Zgadzam się z tezą, że już nas wypierają w tym segmencie na rynku unijnym. Ukraina odcina nam możliwość sprzedaży na tych rynkach, bo oferuje tańsze produkty – mówi WP Finanse Witold Boguta, prezes Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Import rośnie. Setki milionów złotych

Jak podaje WP Finanse na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa, w 2025 roku do Polski sprowadzono z Ukrainy 27,5 tys. ton mrożonych malin o wartości 412,9 mln zł. Rok wcześniej było to 20,4 tys. ton, czyli o około 35 proc. mniej. Trend utrzymał się w 2026 roku. Według danych GUS przytoczonych przez WP Finanse od stycznia do maja import wyniósł 6,79 tys. ton o wartości 119,5 mln zł. Wartość sprowadzonych mrożonych malin wzrosła o 68,2 proc. rok do roku.

– Mrożone maliny z Ukrainy wypierają polskie – stwierdza dr Łukasz Zaremba z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB. Ekspert wskazuje, że w Polsce zmniejsza się areał upraw malin, przede wszystkim tych przeznaczonych do przetwórstwa. Szanse na odwrócenie trendu określa jako niewielkie.

Polski surowiec przegrywa ceną

Skutki odczuwają już polskie zakłady. Jak opisuje WP Finanse, chłodnia Jaak z woj. lubelskiego rozpoczęła w sierpniu strajk głodowy, wskazując na „tragiczną” sytuację i wiążąc swoje problemy z napływem tańszych malin z Ukrainy. – Problemy wzięły się stąd, że postawili na polską malinę, która była droższa. W tym samym czasie inne firmy sięgały po ukraińską, więc mogły sprzedawać taniej – tłumaczy Boguta.

Zaremba ostrzega, że "przegranymi mogą być mroźnie i chłodnie, które nie będą miały krajowego surowca".

Ukraińcy zwiększają moce tuż przy Polsce

Jednocześnie rozwija się ukraińskie przetwórstwo. WP Finanse opisuje firmę West Berry, która w lutym 2026 roku otworzyła niedaleko polskiej granicy zakład o powierzchni około 10 tys. mkw.

Jego tunele zamrażalnicze mają wydajność 7 ton na godzinę, czyli przy 20 godzinach pracy około 140 ton dziennie. Firma przetwarza obecnie około 7 tys. ton produktów rocznie, a według przytoczonych przez WP Finanse danych „Forbes Ukraine” połowa jej sprzedaży eksportowej trafia do Polski. – Od lat import mrożonej maliny z Ukrainy odbywa się kosztem opłacalności i stabilności produkcji tych owoców w Polsce – podsumowuje Boguta w rozmowie z WP Finanse.

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