Ukraińcy wysyłają z Polski miliardy do ojczyzny. Nowe dane

Znaczenie Polski stopniowo maleje, a coraz większą rolę odgrywają USA, Wielka Brytania i Czechy. W 2025 r. łączna wartość przekazów do Ukrainy wyniosła blisko 7,9 mld dolarów – wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jak wskazuje PIE, w 2025 r. Polska odpowiadała za 29 proc. wszystkich przekazów pieniężnych kierowanych na Ukrainę. W 2021 r. było to jeszcze 33,1 proc.

Na kolejnych miejscach znalazły się Stany Zjednoczone z udziałem 14,1 proc., Wielka Brytania – 9,1 proc. oraz Czechy – 8 proc.

Jednocześnie łączna wartość pieniędzy napływających w ten sposób na Ukrainę wyraźnie spada. W 2025 r. wyniosła blisko 7,9 mld dolarów, czyli o 16,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Szczególnie mocno – o 21,5 proc. – zmniejszyły się dochody netto pracowników krótkookresowych, m.in. sezonowych i przygranicznych.

Ukraińcy coraz częściej zostają na stałe

Według PIE dane pokazują zmianę charakteru ukraińskiej emigracji. Po wybuchu wojny coraz większe znaczenie ma trwałe osiedlanie się za granicą i łączenie rodzin, a mniejsze – sezonowe wyjazdy zarobkowe. W 2021 r. migracja krótkoterminowa odpowiadała za ponad 68 proc. przekazów. W 2025 r. jej udział spadł do 55,5 proc.

Zmienia się również struktura demograficzna emigracji. Wyjazdy mężczyzn w wieku poborowym ograniczyły wojenne restrykcje, natomiast za granicą znalazło się więcej kobiet z dziećmi, które często mają mniejsze możliwości finansowe. PIE zwraca uwagę, że wraz z wydłużaniem pobytu migrantów coraz większa część ich dochodów i wydatków pozostaje w państwie, w którym mieszkają.

"Wraz z utrwalaniem się pobytu migrantów maleje rola bliskości geograficznej, a rośnie znaczenie warunków życia i zarobków w kraju docelowym" – wskazują analitycy. Spadająca wartość przekazów może mieć również znaczenie dla planów powrotu Ukraińców. Według PIE osoby nadal wysyłające pieniądze na Ukrainę są niemal półtora raza bardziej skłonne do powrotu niż pozostali emigranci.

Dla stabilności walutowej Ukrainy przekazy od emigrantów mają obecnie mniejsze znaczenie niż zachodnia pomoc finansowa. Nadal są jednak istotne dla ukraińskich gospodarstw domowych, ponieważ finansują ich bieżącą konsumpcję i pomagają łagodzić spadki dochodów.

Czytaj też:

Ukraińcy przejmują rynek malin w Polsce. Eksperci alarmują: Wypierają nas