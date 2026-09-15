"Jeden z największych skandali w historii naszego kraju". Tusk grzmi: Wstyd na cały świat

Brytyjski dziennik „Financial Times” ujawnił nieznane dotąd informacje dotyczące skandalu z udziałem spółki Orlen Trading Switzerland (OTS), która została powołana w celu dywersyfikacji dostaw paliw po wybuchu wojny w Ukrainie i otrzymała linię kredytową w wysokości 600 mln dolarów.

Publikacja "Financial Times" na temat Orlenu

Z publikacji wynika, że zamiast sukcesu, wygenerowała potężne koszty, a nowy zarząd Orlenu na początku 2024 roku ujawnił niemal całkowity brak nadzoru nad spółką.

"Financial Times" opisuje, że Orlen zapłacił 230 mln dolarów za wenezuelską ropę, która ostatecznie nie dotarła do Polski, a firma do dziś próbuje odzyskać pieniądze.

Tusk: Wstyd na cały świat

Do sprawy odniósł się podczas wtorkowych obrad rządu premier Donald Tusk, który pokazał wydrukowany artykuł z brytyjskiego dziennika.

– Widzieliście to, cała Polska dzisiaj to komentuje, wstyd na cały świat. "Financial Times" pisze o jednym z największych skandali w historii naszego kraju i cały świat o tym dzisiaj czyta – stwierdził.

Szef rządu dodał, że to "publikacja na cały świat o największym skandalu, jakim jest afera Orlenu za czasów Obajtka".

– Straty tylko w tej jednej sprawie, a śledztw toczy się kilka, ale tylko w tej jednej sprawie straty państwa polskiego to 1 mld 600 mln zł – mówił.

Donald Tusk stwierdził, że "wszystko układa się w bardzo ponurą całość".

– Bo oprócz tego magicznego trójkąta, gdzie jest kryptowaluty, brudne interesy na paliwach i PiS, i do tego dochodzą konsekwentne weta lub blokady ze strony prezydenta, dotyczące właśnie tych dwóch tematów: kryptowalut i paliw, i afera nie tylko ta, bo przecież Zondacrypto, ale także ta afera Orlenu ma zasięg międzynarodowy – powiedział.

Zdaniem premiera "możemy mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów, która bardzo przerosła polityków PiS-u zaangażowanych w te biznesy".

– I być może stąd także uporczywe trzymanie się złych metod takich, jak blokowanie czy wetowanie w sprawach tak oczywistych, jak Zondacrypto czy na przykład opodatkowanie o nadzwyczajnych zysków firm paliwowych – dodał Donald Tusk.

Czytaj też:

"Financial Times" ujawnia aferę Orlenu. Utopiono 230 mln dolarów