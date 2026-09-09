Szokujące słowa o Nawrockim. ''Od morderstwa do weta''

Marszałek Sejmu przekazał, że zastosuje "normalną procedurę" wobec projektu prezydenta ws. Zondacrypto. Jak dodał, każdy ruch pana prezydenta w sprawie kryptowalut powinien być zdaniem Czarzastego bardzo dokładnie monitorowany.

– Dlatego, że jakby na to nie patrzeć, pan prezydent reprezentuje tę stronę i ten sposób myślenia o tej ustawie, który ja określam "od morderstwa do weta", dlatego że za całą tą Zondącrypto, prawdopodobnie to się zaczęło od morderstwa i od przejęcia olbrzymich pieniędzy - powiedział lider Nowej Lewicy w rozmowie z Polsat News.

- Ja traktuję w tej chwili ruch pana prezydenta jako próbę usprawiedliwienia i wyjścia dla niego nie wiadomo czy z niezręcznej, czy korupcyjnej, czy w ogóle jakiejś straszliwej sytuacji. Miał okazję trzy razy przyjąć tę ustawę. Nie przyjął. Prokuratura pewnie będzie badała, mam nadzieję, że na pewno będzie badała, dlaczego tego nie przyjął. Co kryje? Co chciał ukryć? Kogo chciał ukryć i jak to wszystko wygląda? - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty o kryptowalutach: Prezydent zaczyna się gubić

– Rząd chciał doprowadzić do tego, żeby Zondacrypto, takie firmy, które są rejestrowane poza granicami Polski, były pod kontrolą. Pan prezydent skutecznie, nie wiadomo dla kogo, nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo za co te projekty wetował. W związku z tym w tej chwili jest w fatalnej sytuacji, moim zdaniem, emocjonalnej - kontynuował.

Jego zdaniem prezydent "zaczyna się gubić". – Zaczyna się usprawiedliwiać pod tytułem: "ja już przyślę taki projekt, jaki rząd napisał, tylko po prostu dajcie mi chociaż centymetr szansy, milimetr szansy bycia po właściwej stronie". Bo wie, że jest w tej chwili po stronie – czy chce, czy nie chce – opinia publiczna uważa, że jest po stronie przestępców, bandytów i kryje nie wiadomo kogo - stwierdził.

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