Polacy chcą komisji śledczej ds. Zondacrypto? Znamy odpowiedź

Afera Zondacrypto od kilku tygodni pozostaje jednym z najgorętszych tematów polskiej polityki. Prawo i Sprawiedliwość oraz środowisko Mateusza Morawieckiego domagają się powołania komisji śledczej. Politycy koalicji rządzącej utrzymują natomiast, że taka komisja nie powstanie.

O zdanie w tej sprawie zapytano Polaków w sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie dziennika "Rzeczpospolitej". 46,6 proc. respondentów opowiada się za powołaniem komisji śledczej ds. Zondacrypto. Przeciwko jest 43,3 proc. badanych, a 10,1 proc. nie ma zdania. Przewaga zwolenników komisji wynosi więc zaledwie 3,3 pkt proc.

Zaskakujące wyniki wśród wyborców opozycji

Badanie przyniosło interesujące rezultaty po rozbiciu odpowiedzi według preferencji politycznych. Wśród wyborców ugrupowań tworzących koalicję 15 października 60 proc. nie chce powołania komisji śledczej. Za takim rozwiązaniem opowiada się natomiast 39 proc. osób głosujących na KO, PSL, Lewicę i Polskę 2050.

Jeszcze bardziej zaskakujące są wyniki wśród wyborców PiS, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej i partii Razem. Choć to m.in. politycy PiS zabiegają o komisję, w tej grupie jej powołanie popiera 38 proc. respondentów, a 44 proc. jest przeciwko.

Podobny obraz wyłania się z odpowiedzi osób, które wiedzę czerpią przede wszystkim z Telewizji Republika. 40 proc. z nich chce powołania komisji, podczas gdy 50 proc. jest temu przeciwnych.

PiS i Morawiecki chcą komisji

Prawo i Sprawiedliwość nie rezygnuje jednak z pomysłu parlamentarnego zbadania afery. Partia chce powołania Komisji Zaufania Publicznego dotyczącej Zondacrypto. Według Radia ZET inicjatywa Jacka Sasina uzyskała akceptację prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Do złożenia wniosku potrzebnych jest 46 podpisów posłów. PiS dysponuje 146-osobowym klubem, więc zebranie wymaganej liczby nie powinno stanowić problemu.

Z własną inicjatywą wystąpiło również środowisko Mateusza Morawieckiego. Klub parlamentarny Rozwój Plus zebrał już wymaganą liczbę podpisów pod projektem uchwały w sprawie powołania komisji śledczej ds. Zondacrypto.

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