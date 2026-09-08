Afera Zondacrypto. Sąd aresztował Romana Ż.

O decyzji sądu poinformował w poniedziałek późnym wieczorem (7 września) minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek we wpisie zamieszczonym na portalu X.

Wcześniej rzecznik prasowa PG prof. Anna Adamiak przekazała, że Roman Ż. usłyszał zarzut popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia.

Śledztwo ws. Zondacrypto. Zatrzymanie i aresztowania Romana Ż.

Roman Ż. został zatrzymany przez policję w sobotę w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Według ministra Żurka mężczyzna planował zbiec do Chin.

Roman Ż. był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która następnie została przekształcona w Zondacrypto. Suszek, nazywany "królem bitcoinów", zaginął w marcu 2022 r. Śledztwo dotyczące jego zaginięcia zostało w sierpniu br. połączone z postępowaniem dotyczącym Zondacrypto.

Tusk ujawnia zeznania Krala. Burza w Sejmie

W piątek (4 września) premier Donald Tusk odczytał w Sejmie fragmenty zeznań z postępowania dotyczącego Zondacrypto, z których – według jego relacji – wynika, że były szef upadłej giełdy kryptowalut Przemysław Kral miał zobowiązać się do zapłaty Zbigniewowi Ziobrze 2 mln zł w zamian za rozwiązanie jego problemów z prawem.

W zeznaniach Krala miało również pojawić się nazwisko żony byłego ministra sprawiedliwości, Patrycji Koteckiej, a także wątek obietnicy ułaskawienia przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Kaczyński: Ziobro popełnił błąd

Wystąpienie Tuska wywołało polityczną burzę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że Ziobro popełnił błąd, zgadzając się na przyjęcie przez jego fundację pieniędzy od Zondacrypto.

Według informacji ujawnionych wcześniej przez premiera fundacja Instytut Polski Suwerennej otrzymała od Zondacrypto 450 tys. zł, a Ziobro pożyczył od niej 57 tys. zł.

Były minister sprawiedliwości przebywa w Stanach Zjednoczonych. Twierdzi, że działania rządu przeciwko niemu to polityczna zemsta. Strona polska wystąpiła do USA o jego ekstradycję.

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