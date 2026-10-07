Nad ranem znaleźli martwego żołnierza. "Brak osób trzecich"

"W dniu 7 października 2026 roku około godziny 4:30 ujawniono na terenie jednej z jednostek wojskowych województwa warmińsko-mazurskiego ciało żołnierza pełniącego w tym dniu służbę wartowniczą" – podała za pośrednictwem serwisu X Żandarmeria Wojskowa.

Jak dodano, na miejscu prowadzone są czynności przez prokuratora Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe z udziałem żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, zmierzające do wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zdarzenia.

"Wstępne czynności wskazują na brak osób trzecich uczestniczących w tym tragicznym zdarzeniu" – podkreślił w komunikacie rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej ppłk Dariusz Rozkosz.

Służby na ten moment nie ujawniają tożsamości zmarłego mężczyzny, stopnia wojskowego ani dokładnej lokalizacji jednostki, mając na uwadze dobro rodziny żołnierza oraz trwające czynności wyjaśniające.

Tragedia na poligonie

W czerwcu doszło do tragedii na poligonie pod Zamościem. W wyniku postrzelenia zginął 22-letni żołnierz 8. Pułku Przeciwlotniczego w Koszalinie.

Do zdarzenia doszło około godziny 1:00 w nocy z 24 na 25 czerwca 2026 r. Jak ustalono, żołnierz brał udział w czynnościach wojskowych. W pewnym momencie padł śmiertelny strzał. Żołnierz pełnił zawodową służbę wojskową od lutego 2026 r. na stanowisku operatora.

Samobójstwo żołnierza

Pod koniec marca tego roku Żandarmeria Wojskowa poinformowała o śmierci żołnierza z jednostki w Sulechowie. W komunikacie podano, że starszy szeregowy popełnił samobójstwo. Jak zaznaczono, z powodów niezwiązanych ze służbą wojskową.

Do tragedii doszło na terenie 5. Lubuskiego Pułku Artylerii. Strzał padł w budynku jednostki wojskowej. 5. Lubuski Pułk Artylerii jest oddziałem wchodzącym w skład 12. Dywizji Zmechanizowanej, którego macierzystym garnizonem jest miasto Sulechów.



