Tragedia w Sulechowie. Prawdopodobne samobójstwo żołnierza

"Oddział ŻW w Żaganiu prowadzi czynności procesowe w związku ze śmiercią żołnierza z JW w Sulechowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że st. szer. popełnił samobójstwo, z powodów niezwiązanych ze służbą wojskową. Okoliczności zdarzenia zostaną wyjaśnione w toku dalszego postępowania" – informuje Żandarmeria Wojskowa w oficjalnym komunikacie.

Według nieoficjalnych ustaleń Radia ZET do tragedii doszło na terenie 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w nocy z soboty na niedzielę. W budynku jednostki wojskowej padł strzał, znaleziono ciało żołnierza. Sprawę wyjaśnia żandarmeria wojskowa i prokuratura.

Lokalny portal poscigi.pl do tragedii w jednostce wojskowej doszło nocą z soboty na niedzielę. "W budynku jednostki wojskowej padł strzał. Po chwili znaleziono ciało młodego żołnierza. Jak nieoficjalnie ustalił portal poscigi.pl, mogło dojść do samobójstwa z broni służbowej. Sprawę bada żandarmeria wojskowa i prokuratura" – podano.

5 Lubuski Pułk Artylerii jest oddziałem wchodzącym w skład 12 Dywizji Zmechanizowanej, którego macierzystym garnizonem jest miasto Sulechów. Jednostka w prostej linii wywodzi się z 22 Pułku Artylerii stacjonującego w tych samych koszarach w latach 1946 – 1993.