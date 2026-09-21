Chcą zasypać azbestem szyby kopalni w Kłodawie. Polacy masowo wykupują sól

Szokujące zapowiedzi doprowadziły do masowego wykupywania soli kłodawskiej ze sklepów. Chodzi o plany biznesowe kierownictwa państwowej kopalni. Zarząd postanowił wykorzystać puste przestrzenie podziemne o objętości do 20 milionów metrów sześciennych.

Azbest miał trafić do szybów kopalni

Najbardziej bulwersującym elementem jest zamiar przekształcenia podziemnych komór w magazyn materiałów niebezpiecznych, co umożliwiły zmiany w prawie z 2022 roku.

W oficjalnym wniosku przedsiębiorstwo wyszczególniło listę obejmującą aż 270 toksycznych substancji, które miałyby być zwożone pod ziemię. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się azbest – niezwykle groźny dla ludzkiego zdrowia minerał o silnym działaniu rakotwórczym, którego pył i włókna wywołują nieodwracalne choroby układu oddechowego. Bezpieczne składowanie tej substancji pod ziemią jest olbrzymim wyzwaniem inżynieryjnym. Oprócz niego do wyrobisk miały trafiać także szkodliwe popioły będące pozostałością po spalaniu śmieci w spalarniach.

Sól zostanie skażona? Fala protestów

Perspektywa zasypywania podziemnych korytarzy tonami azbestu w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych złóż spożywczych wywołała ogromne poruszenie. Konsumenci obawiali się, że dojdzie do nieodwracalnego skażenia czystych pokładów kamiennej soli.

Sól kłodawska cieszy się uznaniem właśnie dlatego, że trafia do kuchni w stanie całkowicie naturalnym. Fala oburzenia i protesty zmusiły dyrekcję do chwilowego wstrzymania procedury urzędowej. Decyzja została jednak zawieszona, a nie odwołana.

Sprawę ewentualnego skażenia zbadają niezależni eksperci z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Państwowego Instytutu Geologicznego. Ich zadaniem będzie zweryfikowanie, czy ulokowanie azbestu i popiołów niesie realne ryzyko fizycznego lub chemicznego zatrucia nienaruszonych pokładów soli.

Panika na rynku. Polacy wykupują sól

Zapowiedź zwożenia niebezpiecznych śmieci wywołała panikę na rynku, a Polacy zaczęli masowo gromadzić zapasy Soli Kłodawskiej, przez co towar błyskawicznie znika z półek, a jego ceny w sieci wzrosły o około 7 procent. Sklep internetowy kopalni odnotował ogromny napływ kupujących i ostrzega przed opóźnieniami w wysyłce.

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