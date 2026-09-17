Islam w niemieckich szkołach. Radykalny wzrost liczby uczniów

Jak wynika z analizy opublikowanej w czwartek przez serwis Mediendienst Integration, w roku szkolnym 2025/2026 około 84 300 uczniów w Niemczech uczęszczało na lekcje religii islamskiej lub zajęcia z wiedzy o islamie. Warto zaznaczyć, że 10 lat temu, w roku szkolnym 2015/2016, na zajęcia uczęszczało około 42 600 uczniów. Oznacza to, że na lekcje dotyczące islamu uczęszcza prawie dwa razy więcej uczniów niż dziesięć lat temu.

Niemcy chcą... rozszerzenia nauczania o islamie

Serwis Mediendienst Integration skierował w tej sprawie pytanie do ministerstw edukacji wszystkich 16 krajów związkowych. "W dziewięciu z nich prowadzone są albo lekcje religii islamskiej (nauczanie oparte na konkretnym wyznaniu), albo zajęcia z wiedzy o islamie (nauczanie o religii)" – podaje Deutsche Welle.

Tymczasem niemieckie media podkreślają, że "wciąż brakuje oferty dostępnej na terenie całego kraju".

– Aby rozszerzyć nauczanie o islamie, należy utworzyć więcej etatów dla nauczycieli tego przedmiotu – powiedział w rozmowie z portalem Mathias Rohe, znawca islamu z Erlangen. Jak dodał: "Takie rozwiązanie zmotywowałoby również przyszłych nauczycieli do wyboru tej specjalizacji. Rozszerzenie nauczania islamu jest ważne również w obliczu islamistycznej propagandy w internecie".

Reakcja niemieckich władz na islamski terror

Ataki islamskich fundamentalistów w Niemczech skłoniły władze do podjęcia stanowczych działań. Berlin zapowiada wprowadzenie zmian w prawie.

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt i szefowa resortu sprawiedliwości Stefanie Hubig zaprezentowali w środę w Berlinie dziesięciopunktowy program, który przewiduje m.in. podwyższenie kar za ataki z użyciem noża oraz za szerzenie propagandy tzw. Państwa Islamskiego.

– Chcemy zapewnić lepszą ochronę przed osobami stwarzającymi zagrożenie poprzez częstsze stosowanie monitorujących opasek elektronicznych – podkreślił Alexander Dobrindt.

W celu zapobieżenie zagrożeniom, dane o połączeniach IP mają być zapisywane nie tylko przez służby federalne, ale również przez organy krajów związkowych.

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