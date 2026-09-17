W Ceucie powstanie obóz dla migrantów. Policja przegrała w sądzie

Postępowanie dotyczy decyzji ministerstwa transportu z 5 września, która zezwoliła na czasowe wykorzystanie około 16 tys. metrów kwadratowych terenów portowych w celu utworzenia ośrodka dla około tysiąca osób.

W środę (16 września) Sąd Krajowy (Audiencia Nacional) wstrzymał przygotowania do uruchomienia obiektu, oczekując na rozpatrzenie wniosku policjantów. W czwartek (17 września) wniosek został prawomocnie uchylony.

W opinii sądu decyzja ministerstwa transportu dotyczy wyłącznie czasowego wykorzystania terenu portowego i nie określa szczegółowych warunków świadczenia pomocy humanitarnej ani pracy funkcjonariuszy.

Zgodnie z postanowieniem to MSW ma określić zasady bezpieczeństwa dla policjantów, migrantów oraz personelu pracującego w ośrodku. Resort transportu ma natomiast zwrócić się do MSW o aktywne wsparcie i zapewnienie środków niezbędnych do wzmocnienia ochrony.

Obóz dla migrantów w Ceucie coraz bliżej. Sąd odrzucił wniosek policjantów

Związek zawodowy policjantów (SUP) argumentował, że koncentracja około tysiąca migrantów na terenie portu może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza po pożarach, do których w ostatnich dniach dochodziło w różnych miejscach Ceuty.

Funkcjonariusze domagali się wcześniejszego wykazania, że planowany obiekt spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.

Ośrodek ma składać się m.in. z namiotów, strefy odpoczynku, punktu medycznego, pomieszczeń do pomocy i interwencji socjalnej, zaplecza sanitarnego oraz stanowiska ochrony.

Hiszpański rząd po decyzji sądu ocenił, że tereny portowe są najwłaściwszym miejscem do zakwaterowania migrantów i zapewniają odpowiednie warunki bezpieczeństwa. Według władz centralnych obiekt ma pomóc w rozwiązaniu sytuacji około 1,7 tys. migrantów przebywających obecnie na ulicach Ceuty.

Szturm na granicy z Hiszpanią

Ceuta, hiszpańska enklawa na północnym wybrzeżu Afryki, od wielu tygodni zmaga się ze wzmożoną presją migracyjną. Kryzys wybuchł po tym, jak na przełomie lipca i sierpnia ok. 70 tys. migrantów z Maroka przedostało się na hiszpańskie terytorium. Część próbowało przepłynąć morze wpław. Zginęły 82 osoby.

Według lokalnych władz większość migrantów została następnie odesłana do Maroka, jednak w enklawie nadal pozostaje kilka tysięcy przybyszów, którzy wywołują napięcia społeczne i protesty mieszkańców.

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