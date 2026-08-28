Migranci w Ceucie. Władze podały liczbę napaści seksualnych

Prokurator generalna Hiszpanii Teresa Peramato poinformowała w czwartek (27 sierpnia), że wśród poszkodowanych jest 16 kobiet, a większość stanowią osoby niepełnoletnie.

Peramato, która odwiedziła Ceutę, zapowiedziała wzmocnienie miejscowej prokuratury. Z kontynentalnej Hiszpanii skierowanych zostanie troje dodatkowych prokuratorów, co ma pomóc w związku ze zwiększonym obciążeniem pracą wynikającym z kryzysu migracyjnego.

Wcześniejsze doniesienia wskazywały na szczególne zagrożenie dla nieletnich migrantek. Hiszpańskie władze zdecydowały o planie przeniesienia 500 samotnych nieletnich migrantek z Ceuty do innych części kraju.

Decyzję uzasadniono koniecznością zapewnienia im ochrony, ponieważ dziewczęta nie mają w mieście rodzin, do których mogłyby wrócić.

Protesty przeciwko migrantom w Ceucie. Policja użyła gumowych kul

Ceuta, hiszpańska enklawa na północnym wybrzeżu Afryki, od kilku tygodni zmaga się ze wzmożoną presją migracyjną. Kryzys wybuchł po tym, jak na przełomie lipca i sierpnia ok. 70 tys. migrantów z Maroka przedostało się na hiszpańskie terytorium. Część próbowało przepłynąć morze wpław. Zginęły 82 osoby.

Według lokalnych władz większość migrantów została następnie odesłana do Maroka, jednak w enklawie nadal pozostaje około 5-8 tys. przybyszów, którzy wywołują napięcia społeczne i protesty lokalnej społeczności. W środę (26 sierpnia) policja użyła przeciwko demonstrantom gumowych kul.

Protestujący skandowali również hasła skierowane przeciwko premierowi Hiszpanii Pedro Sanchezowi, żądając rezygnacji zarówno jego, jak i delegata rządu w Ceucie.

W czwartek (27 sierpnia) grupa demonstrantów zablokowała wjazd ciężarówki Czerwonego Krzyża z żywnością dla migrantów na okupowaną przez nich plażę Trampolin.

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