Sejm zdecydował. Rok 2027 będzie Rokiem Tadeusza Mazowieckiego

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 383 posłów, 26 było przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu. Decyzja Sejmu ma związek z przypadającą w przyszłym roku setną rocznicą urodzin Tadeusza Mazowieckiego. Polityk urodził się 18 kwietnia 1927 roku w Płocku.

W uchwale przypomniano jego działalność jeszcze z okresu PRL. Mazowiecki był związany ze środowiskami katolickimi skupionymi wokół Klubów Inteligencji Katolickiej, a przez wiele lat kierował miesięcznikiem "Więź". Zasiadał także w Sejmie PRL jako poseł koła "Znak".

W 1968 roku należał do współtwórców interpelacji posłów "Znaku" w obronie studentów represjonowanych po wydarzeniach marcowych. Później angażował się w działalność opozycyjną, a w sierpniu 1980 roku został jednym z doradców strajkujących robotników w Stoczni Gdańskiej.

Od "Solidarności" do fotela premiera

W 1981 roku Mazowiecki objął funkcję redaktora naczelnego "Tygodnika Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany i spędził w odosobnieniu ponad rok. W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu, a 24 sierpnia tego samego roku Sejm powołał go na stanowisko premiera. Stanął na czele pierwszego po 1989 roku rządu kierowanego przez polityka niezwiązanego z PZPR.

"Jako Prezes Rady Ministrów wziął odpowiedzialność za pokojowe przeprowadzenie Polski od systemu komunistycznego do państwa demokratycznego i niepodległego" – podkreślono w uchwale.

"Można się różnić, ale nie wolno się nienawidzić"

Sejm w przyjętej uchwale szczególnie zaakcentował sposób, w jaki Mazowiecki rozumiał działalność publiczną. "Tadeusz Mazowiecki traktował politykę jako powołanie i żył sprawami publicznymi. Był przekonany, że polityka winna opierać się na wartościach i służyć dobru wspólnemu – nie można sprowadzać jej do taktyki i gry, w której cel uświęca środki" – zapisano.

Przywołano również jedną z najbardziej znanych wypowiedzi byłego premiera: "Można się różnić, można się spierać, ale nie wolno się nienawidzić". Autorzy uchwały wskazali, że jego dorobek ma znaczenie również we współczesnym życiu publicznym, szczególnie w kontekście politycznych podziałów i ostrego języka debaty.

Ustanawiając rok 2027 Rokiem Tadeusza Mazowieckiego, Sejm oddał hołd "jednemu z twórców polskiej wolności i państwa demokratycznego". "Jego postawa pozostaje w życiu publicznym wzorem, którego Rzeczpospolita Polska potrzebuje" – podsumowano w uchwale.