"Meta tchórzy". Brzoska uderza w Facebooka

Biznesmen nawiązał do sytuacji w nagraniu opublikowanym na portaly X. Do materiały wideo Rafał Brzoska dołączył krótki wpis. "Meta tchórzy!!!" – napisał szef InPostu, nawiązując do nazwy światowego giganta, w którego skład wchodzi również Facebook.

Brzoska zwraca się do polityków: Na co jeszcze czekacie?!

"Przedstawiciele polskiego Facebooka pod wodzą Roberta Bednarskiego, odmówili przyjścia na Komisję Cyfryzacji-trudno o większy wyraz POGARDY do polskiego Sejmu,Rządu i nas wszystkich Polaków!" – zaznaczył Brzoska (pisownia oryginalna – przyp. red.).

Jak stwierdził biznesmen, "bezczelnie komentują, że raport opublikowany wczoraj Fundacji Instrat manipuluje faktami". "Serio?Macie kapitalną okazję dziś na Komisji powiedzieć, że nie jest prawdą, iż 760 milionów złotych pochodzi ze scamu – czyli prawie 40 procent waszych przychodów w Polsce! Politycy – na co jeszcze czekacie ???!!!" – czytamy we wpisie Brzoski.

Niewygodny raport dla Mety

W środę prezes InPostu przytoczył dane z raportu Fundacji Instrat, według których Meta czerpie ogromne zyski z pojawiających się na Facebooku i Instagramie fałszywych reklamach.

Brzoska, który w przeszłości sam stał się ofiarą fałszywych reklam, przytoczył kilka danych ze wspomnianego raportu. Wynika z nich, że Meta zarobiła w zeszłym roku w Polsce 760 mln złotych dzięki wyświetlaniu tego typu nieprawdziwych treści. To ok. 37 proc. przychodów raportowanych przez polską spółkę i prawie 4 razy więcej niż globalne 10 proc., które Meta wskazuje we własnych opracowaniach.

Biznesmen wskazał również, że reklamy oszukańcze to 10,85 proc. zasięgu wszystkich reklam na platformach Mety w Polsce. 41 proc. tego typu treści w ogóle nie widać w Bibliotece Reklam Mety. Z kolei w szerszym wariancie to blisko 70 proc.

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