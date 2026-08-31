Miliardowe przychody InPostu. Coraz więcej paczkomatów

Liczba urządzeń Paczkomat wzrosła o 29 proc. do 68 925 maszyn.

Głównym motorem wzrostu przychodów były bardzo dobre wyniki w Eurozone (+37,9 proc. r/r) oraz utrzymujący się dwucyfrowy wzrost w Polsce (+12,7 proc. r/r), podczas gdy Wielka Brytania i Irlandia odnotowały wzrost o 9,8 proc. r/r. Ponad połowa przychodów (54 proc.) pochodziła z rynków zagranicznych, a 46 proc. z Polski.

Wzrost na rynkach międzynarodowych

Wzrost zysku w Polsce (+3,5 proc. r/r) i przyspieszenie w Eurozone (+39,8 proc. r/r) zostały częściowo skompensowane przez niższy wynik w Wielkiej Brytanii i Irlandii (-39,9 proc. r/r), gdzie Grupa kontynuuje transformację. Skorygowana EBITDA Grupy wyniosła 1 043,3 mln zł (+4,4 proc. r/r), podano także.

"Grupa InPost, lider rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, odnotowała w II kwartale 2026 roku wzrost wolumenów i przychodów, napędzany przede wszystkim wzrostem na rynkach międzynarodowych. Kolejny znaczny wzrost zanotowała sieć urządzeń Paczkomat – w ciągu kwartału było to 4 200 nowych maszyn, zwiększając ich łączną liczbę na wszystkich rynkach do 68 925. Segment Eurozone odnotował silny wzrost wolumenu i przychodów, a w Wielkiej Brytanii InPost zakończył proces zastępowania marki Yodel własną marką, łącząc biznes pod jedną nazwą i w jednej aplikacji" – czytamy w komunikacie.

Wolumen przesyłek Grupy InPost wyniósł 380,9 mln, co stanowi wzrost o 16 proc. r/r. Największy wzrost odnotowano w Eurozone (+30 proc. r/r), następnie w Wielkiej Brytanii (+16 proc. r/r) oraz w Polsce (+9 proc. r/r), przekazano.

W II kwartale 2026 roku nakłady inwestycyjne (Capex) wyniosły 504 mln zł i zostały przeznaczone głównie na produkcję i uruchomienie urządzeń Paczkomat. W ciągu trzech miesięcy Grupa InPost zainstalowała ponad 4 200 nowych urządzeń i na koniec II kwartału miała łącznie 68 925 maszyn Paczkomat.

Rozwój InPostu szybszy niż całego rynku e-commerce

"W II kwartale zanotowaliśmy znaczące wzrosty – łączny wolumen obsłużonych przesyłek sięgnął 380,9 mln sztuk, to o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Na wszystkich rynkach międzynarodowych rośliśmy szybciej niż cały rynek e-commerce, rozwijając naszą ogólnoeuropejską platformę logistyczną Out-of-Home oraz poprawiając wygodę, którą zapewniamy użytkownikom i sprzedawcom. Eurozone był w tym kwartale segmentem, który wyróżnił się najbardziej, wolumen wzrósł o 30 proc. r/r, a skorygowana EBITDA o niemal 40 proc., w miarę przyspieszania wzrostu segmentu B2C i zwiększeniu popularności automatów paczkowych. Mondial Relay kontynuuje rozwój autentycznego wizerunku konsumenckiego, osiągając wysokie wskaźniki NPS i świadomości marki na obsługiwanych rynkach" – powiedział założyciel i CEO InPost Group Rafał Brzoska, cytowany w materiale.

"W Polsce nadal koncentrujemy się na pogłębianiu relacji ze sprzedawcami oraz ulepszaniu jakości usług i testowaniu nowych rozwiązań, co wzmacnia naszą wiodącą pozycję rynkową, choć marże odczuwają trwające inwestycje. W Wielkiej Brytanii InPost niezmiennie mamy największą sieć Out-of-Home, a od lipca 2026 r. zastąpiliśmy Yodel marką InPost, łącząc biznes pod jedną nazwą i w jednej aplikacji" – dodał.

Wskaźnik dźwigni finansowej netto wyniósł 2,5x na koniec II kwartału 2026 r., wobec 2,2x na koniec 2025 r. Wzrost wskaźnika odzwierciedla wyższy poziom zadłużenia netto, wynikający przede wszystkim z działalności międzynarodowej oraz płatności odsetkowych, przy czym skorygowana EBITDA z ostatnich 12 miesięcy pozostała zasadniczo stabilna, podała także Grupa.

Silna ekspansja

Wolumen przesyłek w Polsce wzrósł o 9 proc. r/r do 198,0 mln, wspierany silną ekspansją wśród kluczowych merchantów i międzynarodowych marketplace'ów. Przychody zwiększyły się o 12,7 proc. r/r, a skorygowana EBITDA wzrosła o 3,5 proc., przy nieznacznej kompresji marży wynikającej ze zmiany struktury produktów oraz inwestycji w nowe projekty.

Wolumen przesyłek w Eurozone osiągnął 101 miliony, wzrastając o 30 proc. r/r. Napędzany był przez wzrost segmentu B2C (+30 proc. r/r) i silną dynamikę wolumenów dostarczanych do automatów paczkowych (+45 proc. r/r). Skorygowana EBITDA wzrosła o 40 proc. r/r, przy marży utrzymanej na solidnym poziomie 16,6 proc., wskazano dalej w materiale.

InPost dostarczył 81,8 mln przesyłek w Wielkiej Brytanii i Irlandii w II kwartale 2026 r., co stanowi wzrost o 16 proc. r/r, napędzany wzrostem segmentu B2C (+27 proc. r/r) oraz dalszym wzrostem popularności automatów paczkowych jako formy odbioru (+29 proc. r/r). Skorygowana EBITDA wyniosła 29,1 mln zł, spadając r/r, co odzwierciedla trwającą transformację segmentu przesyłek w Wielkiej Brytanii – od lipca 2026 r. marka Yodel została zastąpiona marką InPost.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce. W 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

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