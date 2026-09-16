Znana stacja straci koncesję? KRRiT podjęła działania

Radio Gryfice może mieć problemy z utrzymaniem koncesji. Pod koniec lipca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o wszczęciu postępowania w sprawie jej cofnięcia. Rozgłośnia, która ma być uruchomiona przez spółkę Polskie Wolne Media PSA związaną z Grupą MWE Networks, wciąż jednak nie straciła koncesji. Regulator wezwał nadawcę do rozpoczęcia emisji programu.

KRRiT wszczęła postępowanie w sprawie Radia Gryfice

O aktualny stan sprawy Wirtualnemedia.pl zapytały Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Anna Ostrowska, rzecznik prasowy KRRiT, potwierdziła, że regulator podjął już odpowiednie działania.

– Pod koniec lipca br. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji dla Radia Gryfice. W ramach postępowania nadawca został wezwany do rozpoczęcia nadawania programu – informuje Wirtualnemedia.pl Anna Ostrowska, rzecznik prasowy KRRiT.

Postępowanie nie oznacza jednak, że rozgłośnia została już pozbawiona koncesji. Jak przekazuje regulator, nadawca podjął działania zmierzające do uruchomienia stacji.

– Nadawca podjął działania związane z rozpoczęciem rozpowszechniania programu – zwrócił się do Prezesa UKE z prośbą o wydanie decyzji rezerwacyjnej dotyczącej częstotliwości w Gryficach. Wniosek został złożony 3 lipca br. przez spółkę Polskie Wolne Media PSA – mówi Ostrowska.

UKE wydał decyzję. Powinni rozpocząć nadawanie

Kluczowa dla dalszych losów rozgłośni okazała się decyzja Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 1 września prezes UKE wydał decyzję rezerwacyjną dotyczącą częstotliwości w Gryficach.

– 1 września br. Prezes UKE wydał decyzję rezerwacyjną. W związku z tym nadawca powinien rozpocząć nadawanie programu. Sprawa ta jest na bieżąco monitorowana przez KRRiT – dodaje rzeczniczka KRRiT.

Oznacza to, że po uzyskaniu decyzji rezerwacyjnej nadawca powinien przystąpić do emisji programu. Jednocześnie postępowanie dotyczące cofnięcia koncesji pozostaje w toku.

We wtorek Grupa MWE Networks nie odpowiedziała na pytania Wirtualnemedia.pl dotyczące postępowania prowadzonego przez KRRiT ani terminu rozpoczęcia emisji Radia Gryfice.

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