Poseł PiS dziękuje Bosakowi: Uczciwa postawa

– Moim zdaniem kandydat PiS-u powinien wejść do Prezydium Sejmu. Po pierwsze klub PiS-u wszedł z własnej listy. Uważam, że w pierwszej kolejności prawo do nominowania w Prezydium powinni mieć ci, którzy weszli z własnej listy. Po drugie dlatego, że klub jest większy. No i po trzecie dlatego, że wszystkie partie deklarowały od paru lat, że miejsce czeka na kandydata PiS-u. No to jak się to parę lat mówiło, to chyba należy słowa dotrzymać – powiedział Krzysztof Bosak w programie RMF FM.

Na te słowa zareagował Krzysztof Ciecióra z PiS.

"Dziękuję @krzysztofbosak za trzeźwą i uczciwą postawę. Wybieranie wicemarszałka prawicy przez Tuska byłoby dramatem" – napisał poseł PiS na platformie X.

Czarzasty nie planuje rozszerzyć wielkości Prezydium Sejmu

Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu, powiedział w poniedziałek w Polskim Radiu 24, że "trzeba ten temat (wyboru wicemarszałka Sejmu) zamknąć".

– Jest jedno miejsce wolne (w Prezydium Sejmu), są dwie kandydatury i Sejm będzie wybierał po prostu jedną z tych dwóch kandydatur – powiedział.

Lider Lewicy podkreślił, że "natomiast to, co jest ważne – nie planujemy rozszerzenia wielkości Prezydium Sejmu".

– Nie będziemy dopasowywali wielkości Prezydium albo Konwentu Seniorów do takiej sytuacji, w której jedna partia podzieli się bardziej, czy się podzieli mniej – dodał.

Włodzimierz Czarzasty dopytywany o to, którego z kandydatów na wicemarszałka poprze klub Lewicy, Czarzasty odparł, że "tego, kto zostanie wydyskutowany na klubie". Poinformował, że we wtorek wieczorem zbiera się klub Lewicy, ale nie wie, czy dyskusja będzie dotyczyła kwestii wicemarszałka. Możliwe, że o tym klub Lewicy będzie dyskutował – jak powiedział – "za dwa, trzy dni".

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