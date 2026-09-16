Braun zwrócił się w PE do europosłów: Wyrażam swoją wdzięczność

– Chciałem wyrazić swoją wdzięczność. Pragę podziękować wam wszystkim, którzy dzisiaj wygłaszacie bzdury o zmianach klimatycznych i dekarbonizacji, ponieważ dzięki temu moja działalność polityczna staje się o wiele łatwiejsza – powiedział w unijnym parlamencie Braun.

– Proszę serwujcie więcej tych bzdur, a łatwiej będzie mi przekonać moich rodaków, by porzucili ten eurokołchoz – zachęcił zgromadzonych na sali eurodeputowanych.

– Wiecie, do czego służy ETS? To system wymuszania i kradzieży, który sprawia, że Europa trafia w ślepy zaułek, jeśli chodzi o przemysł, postęp i innowacje – powiedział lider Konfederacji Korony Polskiej. Jak dodał, to, co robi i mówi w zakresie polityki klimatycznej Unia Europejska sprawia, że łatwiej mu będzie zrealizować Polexit.

Podatek klimatyczny ETS nałożony na Polaków. Braun chce go wycofać

Przypomnijmy, że ETS (European Union Emissions Trading System) to unijny system handlu emisjami dwutlenku węgla, w praktyce stanowiący podatek za produkcję energii elektrycznej z paliw kopalnych. Obłożeni są nim wytwórcy energii, a więc w praktyce płacą go konsumenci, czyli odbiorcy tej energii. Odbywa się to w taki sposób, że decyzją Komisji Europejskiej energetyka, ciepłownictwo i przemysł energochłonny państw członkowskich UE są zobowiązane do wykupywania unijnych uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Konsekwencją sztucznego opodatkowana jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej jest wzrost cen prądu, ciepła, a także i towarów i usług. Nie ma innej możliwości, ponieważ koszt ich wytwarzania siłą rzeczy staje się wyższy.

Żądanie wycofania Polski z unijnego systemu ETS od dawna zgłaszają Konfederacja Wolność i Niepodległość Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka i Konfederacja Korony Polskiej kierowana przez Grzegorza Brauna, a od pewnego czasu również Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej wielokrotnie apelowała o to także Solidarna Polska, której politycy obecnie wchodzą w skład PiS-u.

Orędzie von der Leyen. Polityka klimatyczna będzie kontynuowana

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła w środę w Strasburgu coroczne orędzie o stanie Unii Europejskiej. W przemówieniu przed Parlamentem Europejskim podsumowała najważniejsze działania i osiągnięcia UE ze swojej perspektywy oraz przedstawiła priorytety na kolejny rok.

Przewodnicząca jasno wskazała, że unijna polityka klimatyczna będzie kontynuowana. Oznacza to m.in, że państwa członkowskie – te które będą się w tym zakresie słuchać – nadal będą uiszczały podatek klimatyczny ETS i prowadziły "transformację energetyczno-klimatyczną" w formule nakazanej przez Brukselę. Polityk wspomniała między innymi o szykowanych nowych przedsięwzięciach w zakresie tzw. "walki o klimat". Jedną z takich inicjatyw ma być sojusz na rzecz ubezpieczeń klimatycznych. Von der Leyen przypomniała stanowisko KE, że Unia Europejska powinna nadal eliminować paliwa kopalne z europejskiej gospodarki i wskazała swoją wizję, że "przyszłość Europy będzie elektryczna".

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