Noblista właśnie został Polakiem. Zadzwonił do niego Tusk: Mów mi Donald

Premier przekazał naukowcowi informację, że został obywatelem Polski. – Mam dla ciebie świetną wiadomość. Jesteś Polakiem – powiedział Tusk. Nagranie rozmowy z prof. Victorem Ambrosem Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych. – Za chwilę zadzwonię do Victora Ambrosa. Widziałem się z nim w marcu. Noblista, amerykański, ale równocześnie polski, bo ma polskie korzenie i bardzo chciał zostać polskim obywatelem. No więc mam mu coś do przekazania – zapowiedział premier.

"Mów mi Donald"

Po połączeniu z naukowcem Tusk przekazał mu wiadomość o polskim obywatelstwie. – Mam dla ciebie świetną wiadomość. Jesteś Polakiem, z polskim paszportem. Jesteś obywatelem tego kraju. Najlepszego miejsca na Ziemi. Przynajmniej ja tak uważam – powiedział premier.

Ambros podziękował za przekazaną wiadomość. – To dla mnie zaszczyt. I naprawdę czuję się zaszczycony, że znalazł pan dziś czas, żeby zadzwonić – odpowiedział noblista. W trakcie rozmowy Ambros zwrócił się do Tuska słowami "Mr. Prime Minister", czyli "panie premierze". Tusk odpowiedział: – Mów mi Donald, proszę. – Jesteś Polakiem, z polskim paszportem. Jesteś obywatelem tego kraju. Najlepszego miejsca na Ziemi. Przynajmniej ja tak uważam – powiedział premier.

Ambros starał się o polskie obywatelstwo

O staraniach prof. Victora Ambrosa o polskie obywatelstwo informowano już w połowie marca 2026 roku. Naukowiec ma polskie korzenie. Jego ojciec pochodził z Wileńszczyzny. Chęć uzyskania polskiego obywatelstwa Ambros wiązał m.in. ze swoim pochodzeniem oraz historią rodziny.

W marcu noblista przebywał w Polsce. Wziął udział w wydarzeniach naukowych, spotkaniach z badaczami oraz spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Podczas tej wizyty informowano również o planach Ambrosa dotyczących wspierania polskiej nauki i przyciągania do Polski młodych naukowców.

Noblista związany z polską nauką

Victor Ambros jest amerykańskim biologiem molekularnym związanym z University of Massachusetts Medical School. W 2024 roku wspólnie z Garym Ruvkunem otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycie mikroRNA i jego roli w posttranskrypcyjnej regulacji genów. Ambros jest także związany z polskim środowiskiem naukowym. Przewodniczy Radzie Naukowej Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN (IMol).