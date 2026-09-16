Marsz Niepodległości 11 listopada we Lwowie? Paweł Kowal oburzony

Łącznie 21 posłów Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Konfederacji Korony Polskiej oraz Rozwoju Plus skierowało do premiera Donalda Tuska interpelację w sprawie zorganizowania 11 listopada we Lwowie "polskiego Marszu Niepodległości".

Autorzy pisma chcą, aby rząd wystąpił o zgodę do władz Ukrainy i miasta, a także zapewnił wydarzeniu finansowanie oraz zaplecze organizacyjne. Dokument trafił 28 sierpnia do Sejmu. Inicjatorem ma być Dariusz Matecki z PiS, a wśród sygnatariuszy znaleźli się m.in. Anna Kwiecień, Grzegorz Płaczek, Roman Fritz, a także poseł niezrzeszony Janusz Kowalski.

"Zorganizowanie marszu byłoby wyrazem pamięci o polskiej historii Lwowa, wsparcia dla mieszkających tam Polaków oraz potwierdzenia, że Rzeczpospolita Polska nie zapomina o swoich rodakach poza granicami kraju" – argumentował Matecki we wpisie na platformie X.

Kowal grzmi: Prowokatorzy i farbowani patrioci

Inicjatywa bardzo nie spodobała się Pawłowi Kowalowi. – Prawica to jestem ja na przykład, a tamci ludzie to są prowokatorzy i farbowani patrioci – powiedział w programie "Tak jest" na antenie TVN24. – Prawdziwy polski patriota nie dąży do tego, żeby podgrzewać atmosferę międzynarodową, nie dąży do rewizji granic. A ci ludzie spod znaków Konfederacji są dzisiaj w Parlamencie Europejskim wspólnie z AfD. To są wilki w owczych skórach – stwierdził.

– Apeluję do Polaków, żeby na nich uważali. Dlatego, że nie ten jest prawdziwy patriota polski, kto krzyczy: "Polska, Polska!", a tak naprawdę szuka okazji, żeby zagrać w ruskim chórze. Patriota polski niesie polską flagę, szanuje ją, ale patriota polski wie też, co jest dla naszej ojczyzny dobre, a co jest złe – mówił poseł Koalicji Obywatelskiej.

Kowal zaznaczył, że obchody polskiego Dnia Niepodległości na Ukrainie będą organizowane przez placówki dyplomatyczne "zgodnie z ceremoniałami i zwyczajami". – Nikt tam nie potrzebuje wariowania tych ludzi, którzy – jak powiedziałem – podszywają się – dodał.

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