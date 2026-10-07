Nagranie z przemówienia amerykańskiego prezydenta zamieszczono na profilach Białego Domu w mediach społecznościowych. Trump oświadczył w nim, że w trakcie jego prezydentury zakończono 8 wojen. Jednocześnie przyznał, że nie udało mu się jeszcze zakończyć działań wojennych między Ukrainą a Federacją Rosyjską.

– Pracuję nad tym. Myślałem, że ta wojna będzie dla mnie najłatwiejsza, ale zakończyliśmy już osiem wojen, a ta wkrótce się skończy. W tej wojnie ginie wielu ludzi. To absurd. To, co się stało, jest absurdalne, ale wierzcie lub nie, choć na to nie wygląda, koniec rzeczywiście nadchodzi – powiedział Trump.

Przypomnijmy, że rozmowy trójstronne między Ukrainą, Rosją i Stanami Zjednoczonymi mają się odbyć w październiku. Według "The Atlantic”, Waszyngton planuje omówić wdrożenie rozejmu energetycznego. Media podkreślają, że celem Trumpa jest zorganizowanie spotkania Zełenskiego i Putina na szczycie G20 w Miami, który odbędzie się w grudniu.

Trump pod presją

Prezydent USA znajduje się pod coraz większą presją ze strony Demokratów i Republikanów, którzy domagają się zastosowania wobec Rosji i jej partnerów sankcji zawartych w ustawie Grahama.

– Prezydent musi działać szybko, aby wykorzystać ustawę Grahama o sankcjach – powiedział republikanin Don Bacon w rozmowie z Radiem Wolna Europa.

Według niego Federacja Rosyjska nadal bombarduje miasta i ludność cywilną, dlatego zdecydowana większość Amerykanów chce, aby Trump "zaczął działać teraz”. W końcu gospodarka jest "jednym z naszych instrumentów wpływu i musimy go wykorzystać”. Według doniesień medialnych, apel ten jest częścią dwupartyjnej, dwuizbowej presji na amerykańskiego przywódcę, mającej na celu zmuszenie go do wdrożenia "Ustawy o sankcjach wobec Rosji i Iranu im. Lindseya Grahama z 2026 roku”.

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