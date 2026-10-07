Co z inflacją? RPP zabrała głos

Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej, decyzje regulacyjne w zakresie cen energii, zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac, wynika z komunikatu Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Wg Rady można szacować, że we wrześniu inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii nieco się obniżyła.

Dużo zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie

"W II kw. 2026 r. roczna dynamika PKB w strefie euro przyspieszyła, a w Stanach Zjednoczonych obniżyła się, choć kształtuje się w pobliżu wieloletniej średniej. Jednocześnie, w związku z wyższymi cenami surowców energetycznych, inflacja na świecie jest wyższa niż na początku 2026 r. Perspektywy aktywności i inflacji na świecie obarczone są niepewnością, związaną w szczególności z konfliktem na Bliskim Wschodzie" – czytamy w informacji po posiedzeniu Rady.

W Polsce w sierpniu 2026 r. sprzedaż detaliczna oraz produkcja przemysłowa i budowalno-montażowa wzrosły w ujęciu rocznym. Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu – po wzroście w lipcu – obniżyła się. Jednocześnie utrzymuje się spadek zatrudnienia w tym sektorze w ujęciu rocznym, podano także.

"Według szybkiego szacunku GUS inflacja CPI we wrześniu 2026 r. wzrosła do 4,0 proc. r/r (z 3,4 proc. r/r w sierpniu br.). Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu. Jednocześnie można szacować, że we wrześniu inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii nieco się obniżyła" – czytamy dalej.

Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

W tych warunkach Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, podkreślono.

Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej w Polsce. Szczególnie istotna jest sytuacja makroekonomiczna w otoczeniu polskiej gospodarki, w tym kształtowanie się cen surowców i inflacji na świecie w kontekście zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, zapowiedziała RPP.

Czynnikami ryzyka dla perspektyw inflacji pozostają także: kształt polityki fiskalnej, decyzje regulacyjne w zakresie cen energii, zmiany dynamiki aktywności w polskiej gospodarce oraz dalsze kształtowanie się dynamiki płac.

NBP będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla zapewnienia inflacji na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, zakończono w informacji.

Dziś Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie:

– stopa referencyjna 3,75 proc. w skali rocznej;

– stopa lombardowa 4,25 proc. w skali rocznej;

– stopa depozytowa 3,25 proc. w skali rocznej;

– stopa redyskontowa weksli 3,80 proc. w skali rocznej;

– stopa dyskontowa weksli 3,85 proc. w skali rocznej.

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