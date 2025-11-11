Zełenski zwrócił się do Polaków. "Ramię w ramię"

W 107. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył Polaków gratulacje. "Serdeczne gratulacje dla wszystkich Polaków, Prezydenta Karola Nawrockiego i Premiera Donalda Tuska z okazji Narodowego Święta Niepodległości" – napisał na swoim profilu na platformie X.

"Droga, którą przebyliśmy, pokazuje, że aby zachować naszą niepodległość i siłę, niepodległa Polska i niepodległa Ukraina muszą iść ramię w ramię. Głęboko doceniamy wszelkie wsparcie od 24 lutego 2022 roku. Musimy być silni, musimy być w Europie, aby inni w Europie również mogli stać dumni i wolni" – stwierdził ukraiński przywódca.

Na wpis Zełenskiego zareagował premier Donald Tusk. "Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie! Niech żyje niepodległa Rzeczpospolita! Sława Ukrainie!" – napisał.

Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone każdego roku w dniu 11 listopada na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Święto to znieśli komuniści w roku 1945. Narodowe Święto Niepodległości powróciło do kalendarza świąt w 1989 r. Od tamtej pory jest to dzień wolny od pracy.

W całej Polsce odbyły się obchody związane ze Świętem Niepodległości. Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości, tym razem pod hasłem: "Jeden naród, silna Polska". Wziął w nim udział prezydent Karol Nawrocki, a także wielu polityków i działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, m.in.: Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Mateusz Morawiecki, Krzysztof Bosak oraz Sławomir Mentzen.

Z szacunkowych danych stołecznego ratusza wynika, że manifestacja przyciągnęła ok. 100 tys. uczestników. Póki co, swoich danych dotyczących frekwencji nie podali organizatorzy. Jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia członkowie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości szacowali, że weźmie w nim udział ok. 250 tys. osób.

