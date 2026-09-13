Tusk zwołuje pilną naradę. "W związku z kolejnymi atakami"

Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu, poinformował, że „w związku z kolejnymi atakami Federacji Rosyjskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, premier Donald Tusk zwołał na godzinę 17:00 naradę z udziałem szefów MON, MSWiA i służb”.

Atak dronów blisko granicy z Polską

W niedzielę, po godz. 4:00 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o operowaniu lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Miało to związek z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych wykonujących uderzenia na terytorium Ukrainy.

Przed godziną 10:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania myśliwców. Podkreślono, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.

Rzecznik prasowy DORSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał, że zagrożenie było "realne i bliskie". Poinformował, że część rosyjskich dronów operowała, a nawet trafiała w cele znajdujące się w obszarze od kilku do kilkunastu kilometrów od granic Polski.

Z kolei Nadbużański Oddział Straży Granicznej poinformował, że w pobliżu granicy z Polską – około 800 metrów od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin – dron uderzył w ciężarówkę.

Ukraińskie koleje państwowe przekazały natomiast, że rosyjski bezzałogowiec uderzył lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa, który w chwili ataku znajdował się w odległości dwóch km od granicy z Polską.

Kosiniak-Kamysz zabrał głos

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, poinformował w niedzielę we wpisie na platformie X, że "nad ranem nasze systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów Geran-5 w zachodniej Ukrainie".

"Jeden z nich uderzył 1 km od granicy z Polską, drugi 5 km. Polskiej strefy powietrznej pilnowały samoloty F16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego SAAB. Nie doszło do naruszenia naszej granicy" – przekazał.

Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że "Rosjanie zmieniają taktykę ataków, coraz częściej wykorzystują drony odrzutowe wypuszczane po kilka sztuk i w ten sposób absorbują ukraińską obronę".

Szef MON podziękował naszym żołnierzom. "Polska obrona powietrzna jest cały czas w gotowości" – podkreślił.

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