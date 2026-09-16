Katastrofa helikoptera znanej telewizji. Nie żyją trzy osoby

Do tragicznego zdarzenia doszło 15 września w Los Angeles. Helikopter należący do stacji NBC4 Los Angeles rozbił się podczas relacjonowania z powietrza lokalnego wypadku drogowego z udziałem autobusu. W katastrofie zginęły co najmniej trzy osoby, a dwie kolejne trafiły do szpitala. Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane.

Helikopter NBC4 rozbił się w Los Angeles. Maszyna stanęła w ogniu

Do katastrofy doszło około godz. 19.00 czasu lokalnego w Chatsworth, podmiejskiej dzielnicy położonej w Dolinie San Fernando w Los Angeles. Jak przekazała straż pożarna, helikopter spadł pomiędzy dwoma sąsiadującymi budynkami. Po katastrofie maszyna oraz kilka znajdujących się w pobliżu pojazdów stanęły w płomieniach.

– Zginęły trzy osoby, a dwie zostały przewiezione do szpitala – poinformował szef oddziału straży pożarnej w Los Angeles Rico Gross.

Wcześniej na miejscu pojawił się kapitan straży pożarnej Branden Silverman. Jak relacjonował, strażacy po przybyciu zastali płonący helikopter oraz kilka pobliskich pojazdów. Istniało również ryzyko, że ogień przeniesie się na jeden z sąsiednich budynków. Ostatecznie udało się zapobiec jego zajęciu.

– Sam helikopter jest dość znacznie zniszczony. Musimy więc przeszukać gruzy i sprawdzić, ile ofiar było na pokładzie, a także zidentyfikować helikopter; nie widzieliśmy nawet ogona – informował Silverman.

Stacja wydała oświadczenie

Informację o tragedii przekazała również stacja NBC4 Los Angeles. Około godz. 21 czasu lokalnego poinformowała, że w wypadku uczestniczył należący do niej helikopter nr 4. Maszyna wykonywała relację z powietrza dla NBC4 oraz Telemundo 52.

"Z głębokim smutkiem informujemy, że śmigłowiec, który relacjonował wydarzenia z powietrza dla NBC4 i Telemundo 52, uległ we wtorek wieczorem tragicznemu wypadkowi w Los Angeles. Składamy najszczersze kondolencje rodzinom, przyjaciołom i współpracownikom ofiar" – napisano w oświadczeniu.

Głos w sprawie tragedii zabrała także burmistrz Los Angeles Karen Bass.

– Jestem absolutnie zdruzgotana śmiercią ofiar w Chatsworth dziś wieczorem. Moim sercem jestem z rodzinami i bliskimi tych, których straciliśmy w tragicznym zderzeniu autobusu i katastrofie helikoptera – przekazała.

Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane. Dochodzenie prowadzą Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu oraz Federalna Administracja Lotnictwa. Śledczy mają ustalić dokładne okoliczności zdarzenia.