Pilny alert dla dwóch województw. "Śledź komunikaty"

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty" – wiadomość o takiej treści została wysłana do odbiorców na terenie dwóch województw we wschodniej części kraju. Alert RCB obowiązuje do odwołania.

Wiadomość otrzymały osoby przebywające w woj. lubelskim (powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski).

W woj. podkarpackim alert RCB obowiązuje zaś w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Wojskowy śmigłowiec w powietrzu

Tuż przed godz. 15:00 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że "w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, podniesiona została gotowość wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej".

"W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, realizujący zadania związane z monitorowaniem sytuacji i zapewnieniem bezpieczeństwa. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do obszarów objętych rosyjskimi uderzeniami" – przekazano.

Dowództwo Operacyjne zapewniło, że stale monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

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