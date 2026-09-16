Eksplozje na plaży w Rusinowie. Wojsko zabrało drona

Dron został załadowany ręcznie na ciężarówkę około godz. 2:20 w nocy z wtorku na środę (16 września) i przewieziony w bezpieczne miejsce – podała stacja TVN24.

Wcześniej teren w rejonie znaleziska został zabezpieczony przez służby. Na plaży pracowali m.in. żołnierze i eksperci wyposażeni w specjalistyczny sprzęt.

We wtorek wieczorem (15 września) na miejscu pojawiły się dwa śmigłowce Black Hawk, a podczas prowadzonych czynności doszło do kontrolowanej eksplozji elementów drona, które specjaliści uznali za niebezpieczne.

Wojsko zabrało drona z plaży w Rusinowie

Żandarmeria Wojskowa poinformowała wcześniej, że służby wyeliminowały zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne związane z bezzałogowcem. Jednocześnie prowadzone były badania mające ustalić, czy maszyna zawiera materiały wybuchowe.

O znalezieniu drona poinformował w poniedziałek (14 września) wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wstępne oględziny wskazywały, że to wojskowy bezzałogowiec pochodzenia rosyjskiego.

Jak przekazał później minister, coraz więcej danych wskazuje, że może chodzić o nowy model rosyjskiego drona typu Gerbera, który został utracony podczas prób lub manewrów nad Bałtykiem.

Według wcześniejszych informacji wojskowych dron najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych na polskie wody terytorialne. Służby nadal prowadzą czynności mające ustalić dokładne pochodzenie i okoliczności znalezienia bezzałogowca.

Wojna na Ukrainie. Atak Rosji tuż przy granicy z Polską

Maszyna została wyłowiona z Bałtyku dzień po rosyjskich atakach dronowych na zachodnią Ukrainę, w bezpośredniej bliskości polskiej granicy. Ewakuowano funkcjonariuszy i podróżnych obecnych na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin. Nikt nie został poszkodowany.

Premier Donald Tusk powiedział podczas specjalnej narady z ministrami i szefami służb w niedzielę (13 września), że eskalacja działań ze strony Rosji staje się faktem. – Najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć, niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium – ostrzegł szef rządu.

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