Przesilenie zondowe

PŁYWANIE W KISIELU Im dłużej Donald Tusk rządzi, tym bardziej aktualne są cytaty ze sławnego „Towarzysza Szmaciaka”.
Proszę: „W tropieniu gospodarczych przestępstw w taki szlachetny popadł zapał, że się dopiero opamiętał, gdy się za własną rękę złapał”. Czyż nie pasuje to do wzmożenia wokół upadłej piramidy finansowej Zondacrypto? Z tą tylko różnicą, że Tusk się nie opamiętał i łapie się za własną rękę raz po raz. Oskarża media prawicowe, że brały od Przemysława Krala reklamy?
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.