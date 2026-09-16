Atak Rosji? Niepokojące słowa Mentzena

Z kolei wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka złożyła zaskakująco stanowczą deklarację. Wiceszefowa MON skomentowała poziom polskiej obronności w rozmowie z TVP Info na początku września. Sobkowiak-Czarnecka, zapytana o to, czy boi się wojny, odpowiedziała: "każdy się boi wojny i trzeba robić wszystko, żeby tej wojny uniknąć". Najciekawsza deklaracja padła jednak później, gdy wiceminister zaznaczyła, że Polska jest "absolutnie gotowa" na potencjalne zagrożenia.

– To, co robimy, to tylko wzmacniamy naszą siłę, naszym pierwszym zadaniem jest odstraszanie – podkreśliła wiceminister.

Mentzen: Nie jesteśmy absolutnie gotowi do obrony

W zupełnie innym tonie wypowiedział się w środę w programie Rymanowski Live (YouTube) jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen.

– Polska musi naprawdę na poważnie przygotowywać się do ryzyka konfliktu. Właśnie nie [przygotowujemy się]. Te same hasła co w 1939 roku, mówię to z pełną świadomością niestety sytuacji, że nie jesteśmy absolutnie gotowi do obrony i to nie jest moje widzimisię, to wynika z oficjalnych polskich dokumentów. Tak po prostu jest. Nie jesteśmy gotowi do wojny – powiedział parlamentarzysta.

Mentzen odniósł się również do kwestii przywrócenie poboru do wojska. Polityk przyznał, że jest zwolennikiem takiego rozwiązania i przymusowych szkoleń dla rezerwistów. – To niezbędne. Sądzę, że Polacy powinni docenić to, że ktoś chce przetrwania państwa polskiego, bo to warunek przetrwania państwa polskiego – zaznaczył polityk Konfederacji.

Polityk Konfederacji: To wina Donalda Trumpa

Poseł nawiązał do napiętej sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na ceny paliw również w Polsce.

– Uważam, że wysoka cena paliwa nie jest ani winą prezydenta Nawrockiego, ani winą premiera Tuska. Jest to wina Donalda Trumpa, który wpakował się w tę nieszczęsną wojnę – zaznaczył Sławomir Mentzen.

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