Brytyjski socjal nie dla Polaków? Mocne uderzenie w imigrantów na Wyspach

Reform UK Nigela Farage’a przedstawiła plan radykalnego ograniczenia zasiłków dla cudzoziemców. Zmiany miałyby objąć także obywateli UE posiadających pobrexitowy status osoby osiedlonej. Na razie jest to jednak propozycja polityczna, a jej realizacja wymagałaby zmian w porozumieniu Wielkiej Brytanii z Unią Europejską.

Reform UK: Państwo opiekuńcze jest dla Brytanii

Reform UK chce ograniczyć dostęp cudzoziemców do brytyjskiego systemu świadczeń. Robert Jenrick, rzecznik ugrupowania ds. gospodarki, przekonuje, że obecne zasady nadmiernie obciążają podatników. – Brytyjski podatnik pełni dziś rolę państwa opiekuńczego dla całego świata. To niesprawiedliwe i wszyscy o tym wiemy – powiedział Jenrick, cytowany przez "Dziennik Gazetę Prawną".

Według polityka jedną szóstą osób pobierających Universal Credit stanowią cudzoziemcy. Pieniądze zaoszczędzone na świadczeniach Reform UK chciałaby przeznaczyć m.in. na obniżenie podatków, remonty dróg i ochronę zdrowia. – Granica będzie jasna: brytyjskie państwo opiekuńcze jest dla Brytanii – cytuje Jenricka RMF24.

Wyjątkiem miałyby pozostać wypracowane przez imigrantów emerytury.

Zmiany uderzyłyby również w Polaków

Największe kontrowersje budzi fakt, że ograniczenia miałyby objąć także obywateli UE posiadających settled status. W tej grupie znajduje się wielu Polaków, którzy mieszkali w Wielkiej Brytanii jeszcze przed zakończeniem pobrexitowego okresu przejściowego. Ich prawa są jednak chronione przez porozumienie Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, obejmujące również zasadę równego traktowania.

Jak wskazuje Bankier.pl, realizacja planów Reform UK oznaczałaby konieczność renegocjacji porozumienia. Mogłoby to mieć konsekwencje również dla Brytyjczyków pobierających świadczenia we Francji, Hiszpanii czy Polsce.

Laburzyści ostro odpowiadają

Pomysł Reform UK skrytykowała rządząca Partia Pracy. – Te plany oznaczałyby (...) ponowne pogrążenie kraju w wieloletnich negocjacjach brexitowych oraz odebranie wsparcia potencjalnie milionom ludzi, którzy od lat, a w wielu przypadkach od dziesięcioleci, legalnie mieszkają, pracują i płacą podatki w Zjednoczonym Królestwie – przekazał rzecznik laburzystów, cytowany przez Bankier.pl.

Reform UK chce jednocześnie zaostrzyć zasady dla samych Brytyjczyków. Osoby pobierające świadczenia dłużej niż rok miałyby obowiązek wykonywania 20 godzin prac społecznych tygodniowo, m.in. przy sprzątaniu, drobnych naprawach i wolontariacie.

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