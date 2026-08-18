Polska żywność podbija świat. Rośnie eksport

W pierwszym półroczu tego roku wartość eksportu towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 29 mld euro, czyli około 123 mld zł. Oznacza to wzrost o blisko 2 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku.

Jeszcze wyraźniejszy wzrost odnotowano w przypadku dodatniego salda handlu zagranicznego, które zwiększyło się o ponad 7 proc. i osiągnęło poziom 9,6 mld euro (41 mld zł).

Polska znaczącym eksporterem żywności na rynkach międzynarodowych

Polska pozostaje znaczącym eksporterem żywności na rynkach międzynarodowych. W strukturze eksportu dominują mięso i przetwory mięsne, ziarno zbóż i przetwory zbożowe, tytoń i wyroby tytoniowe, cukier i wyroby cukiernicze, produkty mleczne, przetwory rybne, a także warzywa, owoce oraz ich przetwory.

W pierwszej połowie 2026 roku wartość eksportu produktów rolno-spożywczych wysokoprzetworzonych oraz częściowo przetworzonych wzrosła o 2,3 proc. rok do roku, osiągając 20 mld euro. Z kolei wartość eksportu produktów nieprzetworzonych i minimalnie przetworzonych wyniosła 9 mld EUR.

Niemcy największym odbiorcą polskiej żywności

Najważniejszym kierunkiem sprzedaży pozostają kraje Unii Europejskiej. W pierwszym półroczu tego roku na rynek unijny sprzedano produkty rolno-spożywcze o wartości 21,5 mld euro (91 mld zł), co stanowiło 74 proc. całkowitej wartości eksportu.

Największym odbiorcą polskiej żywności pozostają Niemcy, do których trafiły produkty o wartości 7 mld euro, co odpowiada 24 proc. całego eksportu rolno-spożywczego. Kolejne miejsca zajęły Francja (2,1 mld euro, 7 proc. udziału), Niderlandy (1,6 mld euro, 6 proc.), Włochy (1,5 mld euro, 5 proc.) oraz Czechy (1,4 mld euro, 5 proc.).

Coraz większy eksport również do krajów spoza UE

Coraz większą rolę odgrywają również rynki pozaunijne. W pierwszym półroczu 2026 roku wartość eksportu produktów rolno-spożywczych do krajów pozaunijnych wzrosła o 6 proc., co było wynikiem większej wartości wywozu produktów żywnościowych do niektórych państw Afryki i Azji, w tym m.in. do: Nigerii, Republiki Południowej Afryki, Filipin, Turcji oraz Maroka. Łączna wartość eksportu na rynki pozaunijne wyniosła 7,5 mld EUR (32 mld zł), a ich udział w strukturze geograficznej polskiego eksportu rolno-spożywczego osiągnął 26%.

KOWR ocenia, że wzrost sprzedaży polskiej żywności za granicę był rezultatem kilku czynników. Istotne znaczenie miało utrzymanie przez Polskę silnej pozycji w międzynarodowych łańcuchach dostaw, bardziej dynamiczny wzrost eksportu na rynki pozaunijne, wyższe ceny transakcyjne żywności w handlu międzynarodowym oraz korzystniejszy dla eksporterów kurs wymiany euro względem złotego.

Czytaj też:

Telus: Mamy sygnały, że ukraińskie zboże zasypuje Polskę Czytaj też:

Kawa droższa o ponad 300 proc.? Nadchodzą nowe unijne przepisy