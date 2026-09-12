Protest lekarzy weterynarii. "Domagamy się zapłaty za wykonaną pracę"

Aleksandra, lekarz weterynarii, powiedziała w rozmowie z portalem strefabiznesu.pl, że urzędowi lekarze weterynarii protestowali podczas XXXII Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym oraz XX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach.

Organizatorem protestu były trzy związki zawodowe tworzące porozumienie: Samorząd Urzędowych Lekarzy Weterynarii, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii, Ogólnopolski Związek Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

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Protest urzędowych lekarzy weterynarii. "Minister rolnictwa nie chce rozmawiać"

Weterynarz podkreśliła, że "w całej Polsce urzędowi lekarze weterynarii mają nieopłacone faktury za swoją pracę nawet od marca".

– Minister rolnictwa nie chce rozmawiać, główny lekarz weterynarii ma inne sprawy, minister finansów rzekomo nie wie o sprawie. Ludzie muszą płacić ZUS i podatek od każdej nieopłaconej faktury. Niektóry pozaciągali pożyczki – mówi.

Lekarze pracują za tę samą stawkę od 15 lat. Żądają wypłaty zaległych należności

Stawki urzędowych lekarzy weterynarii nie są waloryzowane od 2011 roku.

– Godzinowa stawka za nadzór nad rozbiorem mięsa to 68 zł brutto dla wykwalifikowanego lekarza po specjalizacji – powiedziała serwisowi.

Lekarze żądają wypłaty zaległych należności.

– Lekarze wykonali powierzone im czynności. Wykonali swoją pracę. Za tę pracę należy się wynagrodzenie. Tymczasem wypłaty za wykonane czynności zostały wstrzymane – tłumaczy weterynarz.

Podkreślają przy tym, że nie można oczekiwać, że lekarz weterynarii w 2026 roku będzie wykonywał odpowiedzialne zadania za wynagrodzenie ustalone w realiach gospodarczych sprzed 15 lat.

Urzędowi lekarze weterynarii wykonują zadania, które mają bezpośrednie znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz funkcjonowania polskiego rolnictwa i hodowli, a ich praca wiąże się z odpowiedzialnością zawodową, prawną i często koniecznością wykonywania czynności w trudnych warunkach i poza standardowymi godzinami pracy.

Postulaty protestujących weterynarzy

Organizatorzy protestu domagają się: natychmiastowej wypłaty wszystkich zaległych należności za wykonane czynności, pilnej waloryzacji cennika czynności urzędowych, wprowadzenia mechanizmu regularnej waloryzacji stawek, tak, aby podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

– Nie żądamy przywilejów. Domagamy się zapłaty za wykonaną pracę i stawek odpowiadających realiom roku 2026 – tłumaczą lekarze.

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